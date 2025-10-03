Participan 500 elementos mexicanos en programa militar binacional con EEUU

Participación del Ejército Mexicano en el “Ejercicio Rotacional 2025” realizado en el “Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta”, en el Fuerte Johnson, Louisiana, E.U.A. Foto: Defensa

Desde el 4 de septiembre, el Ejército Mexicano desplegó a 500 efectivos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y del Cuerpo de Fuerzas Especiales quienes participaron en el Ejercicio Rotacional 2025, realizado en el Fuerte Johnson, Louisiana, en los Estados Unidos.

Según información oficial, la presencia de unidades mexicanas en este escenario internacional simboliza un paso más en la consolidación de la cooperación operativa entre México y Estados Unidos en materia de defensa.

Los militares permanecieron en el Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta hasta el día de hoy, 3 de octubre, cuando concluyó el entrenamiento que incluyó comunicaciones tácticas, soporte logístico y coordinación en situaciones complejas de seguridad.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional esta colaboración iniciada en 2022 ha permitido profundizar la interoperabilidad y aumentar la confianza recíproca entre ambos Ejércitos. Durante un mes, paracaidistas y fuerzas especiales mexicanas compartieron entrenamiento y equipamiento con unidades de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa conjunta bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía de cada país.

Participación del Ejército Mexicano en el “Ejercicio Rotacional 2025” realizado en el “Centro de Entrenamiento de Preparación Conjunta”, en el Fuerte Johnson, Louisiana, E.U.A. Crédito: Secretaría de Defensa

El convenio responde a una agenda bilateral que ha reforzado la relación militar bilateral recientemente; desde 2016 se han sostenido encuentros dirigidos a evaluar y planificar acciones conjuntas en materia de defensa y seguridad.

En 2025, esta colaboración se materializó en diversas reuniones claves: el 27 y 28 de mayo, los secretarios mexicanos de Defensa y Marina recibieron al general Gregory M. Guillot en Santa Gertrudis, Chihuahua, para presenciar maniobras conjuntas con integrantes de la Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional; en junio, el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles visitaron el Comando Norte de los Estado Unidos (USNORTHCOM) en Colorado Springs para discutir la agenda de seguridad hemisférica y coordinar estrategias con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte.

Además, entre el 5 y 7 de agosto, Ensenada fue sede de la Junta Regional de Comandantes Fronterizos, donde altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército Norte de Estados Unidos analizaron alternativas para enfrentar desafíos comunes. La cooperación se amplió del 18 al 22 de agosto en Cleveland, Ohio, durante la Conferencia Final de Planificación del Ejercicio Multinacional de Defensa Aérea “AMALGAM EAGLE 2025”. Convocó a representantes de México, Estados Unidos y Canadá, quienes definieron escenarios de respuesta conjunta ante amenazas aéreas y abordaron la protección transfronteriza en vísperas de la Copa Mundial de fútbol 2026.