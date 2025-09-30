México

“No nos moverán”, el filme que representará a México en los Oscar, llega a la Plaza de las Tres Culturas con esta función única

La emblemática plaza será sede de la función especial del filme dirigido por Pierre Saint-Martin que revive la masacre del 68

Por Merary Nuñez

La película “No nos moverán”
La película “No nos moverán” revive la masacre de Tlatelolco de 1968 y ha sido reconocida con premios Ariel y en festivales internacionales.| Crédito Jesús AviLes| Infobae México

La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco será el escenario de una función especial de la película “No nos moverán”, según anunciaron su director, Pierre Saint-Martin y la protagonista ‘Socorro’, quien interpreta la actriz Luisa Huertas a través de redes sociales.

En un video difundido por el grupo vecinal ‘Unidos por Tlatelolco’, Luisa Huertas invitó a la comunidad a asistir a la plaza de las Tres Culturas, además dirigió un mensaje de agradecimiento a los vecinos de Tlatelolco que participaron durante la filmación.

Saint-Martin también convocó a que las personas asistan a la proyección “Porque es una película que les pertenece a ustedes”, misma que se realizará el próximo viernes 3 de octubre a las 18:30 horas.

Esta noticia ha generado expectativa entre los seguidores del cine nacional, quienes reconocen el impacto de este largometraje en la reflexión sobre la vida y el derecho a decidir.

Director y protagonista invitan a la reproducción Crédito: Facebook | Unidos por Tlatelolco

M68 y “No nos moverán”

Memorial en la plaza de
Memorial en la plaza de las Tres Culturas en honor a los jóvenes asesinados el 02 de octubre de 1968. (INAH)

La película revive un episodio triste para México, la comunidad estudiantil y los vecinos de Tlatelolco de los acontecimientos el 2 de octubre de 1968, cuando el Ejército y el Batallón Olimpia reprimieron a manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas, causando una masacre.

“No nos moverán”, filmada en blanco y negro, narra la historia de Socorro, una abogada cuya vida cambia tras la muerte de su hermano en la masacre de Tlatelolco de 1968, durante la represión de una manifestación estudiantil.

La protagonista, interpretada por Huertas, emprende la búsqueda del responsable, en su camino se enfrenta a diversas dificultades y es acompañada por un exdelincuente, Siddhartha.

El filme inspirado en las vivencias personales de familiares de Saint-Martin, ha sido distinguido con cuatro premios Ariel:

  • Mejor Ópera Prima.
  • Mejor Actriz, dirigido a Luisa Huertas.
  • Revelación actoral por la participación de José Alberto Patiño.
  • Mejor Guion Original.

Además ha participado en festivales internacionales como el Festival Interacional de Cine en Guadalajara 2024 donde recibió dos reconocimientos: el Premio Mezcal a Mejor Película Mexicana y dos menciones honoríficas.

“No nos moverán” se consolida así como una propuesta relevante dentro del cine nacional, no solo por los reconocimientos obtenidos, sino por su capacidad para generar debate y reflexión en torno a temas universales.

