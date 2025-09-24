México

Así reaccionó Alejandro Fernández al beso viral de su madre Cuquita Abarca y su tío

El Potrillo bromeó con la posibilidad de tener un padrastro

Por Adriana Castillo

(Europa Press // RS)

Doña Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández, desató controversia en redes sociales tras ser captada dándole un beso a un misterioso hombre en un concierto que su hijo, Alejandro Fernández, ofreció en Guadalajara.

El video se viralizó en redes sociales, donde varios internautas pusieron sobre la mesa la posibilidad de que la matriarca de la dinastía Fernández este estrenando romance a cuatro años del fallecimiento de Don Chente.

Tras dimes y diretes, trascendió que el hombre en cuestión es nada más ni nada menos que el hermano mayor de Doña Cuquita llamado Javier.

María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de El Charro de Huentitán, generó controversia tras ser captada besando a otro hombre durante una presentación de Alejandro Fernández Crédito: Abraham Medellín, Facebook
  • "Los hermanos no se besan en la boca y menos de esa forma."
  • "Qué insistentes en besarse en la boca esta familia."
  • “Ah caray, yo no beso así a mis hermanos, pero bueno si Vicente besaba a sus hijos en la boca."
  • "De muy mal gusto."
  • "No es normal que los hermanos se besen, que rara familia."

Cabe recordar que la familia Fernández suele hacer estas muestras de cariño entre sus integrantes. Incluso, el propio Vicente Fernández enfrentó varias críticas por ello a lo largo de su carrera artística.

Alejandro Fernández reacciona al escándalo

El intérprete de regional mexicano fue interceptado por un reportero cuando intentaba abordar un vehículo particular e inevitablemente fue cuestionado sobre el beso viral que protagonizaron su madre y su tío.

Alejandro Fernández rinde homenaje a su madre, “Doña Cuquita”, en su 80 cumpleaños (IG)

El Potrillo no solo confirmó que se trata de su tío, también bromeó con la posibilidad de que su madre tenga una nueva relación amorosa a casi 4 años del fallecimiento de Vicente Fernández.

“Es mi tío, es el hermano mayor de mi mamá, es como mi papá”, dijo en una entrevista retomada por Venga la Alegría.

Sobre un posible padrastro, dijo: “Ojalá que sea bien billetudo”.

Antes de su presentación, Alejandro visita la tumba de su padre junto a su madre, Cuquita Abarca (Instagram)

Hija de Alejandro Fernández reacciona al beso viral de su abuela Doña Cuquita

América Fernández, hija de Alejandro Fernández y América Guinart, sostuvo un encuentro con medios de comunicación donde fue cuestionada sobre el video viral de su abuela.

“Ni lo vi, nada más todo el mundo me dijo ‘tu Cuquis tiene novio’. Mi papá se murió de risa, somos una familia super cariñosa, super besucona”, comentó al respecto.

