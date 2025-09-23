México

México reafirma su compromiso con la igualdad de género ante la ONU

El canciller subrayó la importancia de la paridad política y social, así como la creación de la Secretaría de las Mujeres y el fortalecimiento de la política exterior feminista

Por Eduardo Marsan

Canciller en la 80 Asamblea
Canciller en la 80 Asamblea General de la ONU. Cortesía @SRE_mx

En el marco de la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos, México reafirmó su compromiso con la igualdad de género, enfatizando que este principio constituye un mandato constitucional.

El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, fue el encargado de destacar que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es un eje central de la política nacional, y subrayó la importancia de avanzar en la eliminación de las brechas sociales, económicas y políticas que aún persisten.

El mensaje

Durante su intervención en la reunión de alto nivel conmemorativa del trigésimo aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, De la Fuente hizo hincapié en los avances de México en materia de equidad de género. Señaló que la presencia de una mujer al frente del gobierno federal por primera vez en la historia del país representa un paso significativo hacia la consolidación de la paridad política y social.

Asimismo, destacó la creación de la Secretaría de las Mujeres, cuyo objetivo es coordinar políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas.

El canciller también resaltó el fortalecimiento de la política exterior feminista de México, que busca integrar la perspectiva de género en todas las áreas de la diplomacia y la cooperación internacional. Este enfoque pretende garantizar que las políticas internacionales promuevan la equidad y reduzcan la discriminación estructural que afecta a mujeres y niñas en distintos contextos alrededor del mundo. La postura de México en foros multilaterales refleja su intención de ser un actor comprometido con la justicia social y los derechos humanos, consolidando su liderazgo en la promoción de la igualdad de género.

Otros temas

La intervención mexicana en la Asamblea General combinó la defensa de la equidad de género con una visión integral de los derechos humanos, evidenciando la interconexión entre la justicia social, la igualdad y la diplomacia.

El compromiso de México con la igualdad de género se refleja no solo en su marco legal y en la participación de mujeres en altos cargos de gobierno, sino también en sus acciones concretas en el ámbito internacional. La política exterior feminista y la participación activa en organismos multilaterales consolidan al país como un referente en la promoción de derechos humanos, justicia social y equidad, tanto dentro de sus fronteras como en la escena global.

Estos esfuerzos buscan crear un entorno en el que todas las personas, independientemente de su género, puedan desarrollarse con igualdad de oportunidades, seguridad y dignidad, reafirmando así la postura del país en que la igualdad de género no es solo un objetivo nacional, sino una responsabilidad global que requiere acción constante y coordinada, refirió el funcionario.

