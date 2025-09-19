México

Cómo preparar el jugo rojo que fortalece hígado, riñones y páncreas de forma natural

Se ha popularizado por sus aportes al sistema inmunitario y al aparato digestivo

Por Lorna Huitrón

Se ha popularizado por sus aportes al sistema inmunitario y al aparato digestivo

En los últimos años, las bebidas naturales han pasado de ser vistas únicamente como una moda pasajera a convertirse en parte fundamental de los hábitos de alimentación saludable.

Dentro de esta tendencia, destaca el llamado “jugo rojo milagroso”, un preparado a base de remolacha, zanahoria, apio, jengibre y lima. Su color intenso no solo resulta atractivo a la vista, sino que refleja la concentración de nutrientes y antioxidantes presentes en sus ingredientes.

Expertos en nutrición natural señalan que esta mezcla puede contribuir a mejorar la función del hígado, órgano responsable de la depuración de toxinas; de los riñones, que filtran desechos y equilibran los líquidos del cuerpo; y del páncreas, encargado de regular los niveles de glucosa en la sangre.

Un jugo con múltiples beneficios

La mezcla de ingredientes convierte a este jugo en una opción rica en vitaminas, minerales y antioxidantes. De acuerdo con diversas fuentes de salud, la remolacha o betabel aporta hierro y betalaínas, que favorecen la depuración del hígado y la sangre; la zanahoria es reconocida por su contenido de betacarotenos, esenciales para la vista y el sistema inmunológico; mientras que el apio ayuda a mejorar la digestión y reducir la retención de líquidos.

El jugo rojo milagroso, elaborado con remolacha, zanahoria, apio, jengibre y lima, se ha popularizado como una bebida natural que combina sabor, frescura y un alto contenido de nutrientes y antioxidantes

El jengibre, por su parte, posee compuestos antiinflamatorios que contribuyen a la salud digestiva y fortalecen las defensas naturales del organismo. Finalmente, la lima aporta vitamina C y potencia la absorción de nutrientes, además de brindar un toque fresco y cítrico.

En conjunto, esta bebida no solo promueve la buena digestión, sino que también apoya la función del bazo, el páncreas y los riñones, órganos clave en la desintoxicación del cuerpo.

Ingredientes necesarios

Para preparar el jugo rojo en casa se requieren:

  • 2 remolachas grandes
  • 2 zanahorias largas
  • 6 tallos de apio
  • Un trozo de jengibre de 5 centímetros
  • 2 limas

Todos los ingredientes deben estar frescos y bien lavados para aprovechar al máximo sus propiedades.

Preparación paso a paso

  1. Lava y pela las remolachas, las zanahorias y el jengibre.
  2. Corta en trozos pequeños para facilitar el licuado.
  3. Coloca todos los ingredientes en el extractor de jugos o en la licuadora con un poco de agua.
  4. Exprime las limas y añade el jugo al preparado.
  5. Mezcla bien y sirve inmediatamente para aprovechar al máximo sus nutrientes.
El jugo rojo milagroso, elaborado con remolacha, zanahoria, apio, jengibre y lima, se ha popularizado como una bebida natural que combina sabor, frescura y un alto contenido de nutrientes y antioxidantes

Un aliado natural para la salud

El jugo rojo puede consumirse en ayunas o como parte del desayuno. Especialistas recomiendan beberlo fresco para conservar sus propiedades y limitar el uso de endulzantes añadidos, ya que sus ingredientes proporcionan un sabor equilibrado de manera natural.

Aunque este jugo ofrece múltiples beneficios, no sustituye un tratamiento médico ni debe considerarse como cura de enfermedades. Su consumo debe integrarse dentro de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

En definitiva, el jugo rojo milagroso se ha convertido en una bebida popular por su sencillez, su sabor y su capacidad de fortalecer órganos vitales, aportando energía y bienestar al organismo de forma natural.

