México

Por qué es bueno tomar té de manzana con guayaba y canela en temporada de otoño

Esta bebida es ideal para fortalecer el sistema inmune, además de que su sabor y olor designan un toque especial a la temporada

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Esta infusión es ideal para
Esta infusión es ideal para tomar con la llegada de las estaciones más frías del año. Foto: (iStock)

El descenso de las temperaturas y la reducción de las horas de luz propias del otoño suelen modificar tanto los hábitos alimenticios como las necesidades del organismo. En este escenario, el té de manzana, guayaba y canela se posiciona como una alternativa destacada para quienes buscan una bebida que combine calidez, sabor y beneficios para la salud.

La llegada de los meses fríos incrementa la incidencia de resfriados y gripes, lo que lleva a muchas personas a buscar formas de fortalecer sus defensas. La guayaba, reconocida por su alto contenido de vitamina C —superior incluso al de la naranja—, se convierte en un ingrediente fundamental para reforzar el sistema inmunológico.

Esta infusión reúne frutas de
Esta infusión reúne frutas de temporada y da un refuerzo a la salud. (gettyimages)

Al integrarse en una infusión junto con la canela, que aporta propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, el organismo se encuentra mejor preparado para enfrentar los virus característicos de esta estación. Consumir esta combinación puede ayudar a prevenir enfermedades típicas del otoño.

El perfil nutricional de esta bebida se enriquece con la presencia de la manzana, fruta emblemática de la temporada. La manzana contiene quercetina, un antioxidante que contribuye a reducir la inflamación y a proteger las células frente al daño oxidativo. Además, su aporte de fibra soluble favorece la digestión y prolonga la sensación de saciedad.

El cambio de estación suele ir acompañado de una alimentación más densa, lo que puede generar molestias digestivas. El té de manzana, guayaba y canela actúa como un digestivo natural: la canela estimula la producción de jugos gástricos, la manzana regula el tránsito intestinal y la guayaba aporta tanto fibra soluble como insoluble. Tomar una taza después de las comidas puede prevenir la hinchazón, el estreñimiento y la acidez.

Esta bebida es ideal para
Esta bebida es ideal para las temporadas más frías. Foto: (iStock)

Más allá de sus efectos físicos, esta infusión ofrece una experiencia sensorial reconfortante. El aroma cálido, con matices dulces y especiados, contribuye a aliviar la melancolía asociada al otoño, conocida como “blues estacional”. Preparar y disfrutar una taza caliente puede convertirse en un ritual diario de autocuidado, propicio para reconectar con uno mismo y con el entorno.

A diferencia de otras bebidas como el café o los tés con cafeína, esta infusión es completamente natural y libre de estimulantes, lo que la hace apta para todas las edades y adecuada en cualquier momento del día. Puede ser consumida por la mañana para aportar energía o por la noche como una opción relajante antes de dormir.

El té de manzana, guayaba y canela se presenta así como una bebida versátil, fácil de preparar y alineada con las necesidades del cuerpo durante el otoño. Su combinación de sabor, propiedades nutricionales y capacidad para aportar bienestar físico y emocional lo convierte en una elección ideal para acompañar el cambio de estación.

Temas Relacionados

OtoñoInfusionesManzanaCanelaGuayabaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Aldo de Nigris acusa a Shiky de egoísta tras polémica por exclusión en La Casa de los Famosos

Aldo estalló contra Shiky al señalar una exclusión entre equipos

Aldo de Nigris acusa a

¡De terror! Así fue la noche de cine en La Casa de los Famosos México

Estos filmes suelen poner en disputa la estabilidad dentro de la casa

¡De terror! Así fue la

Cuáles son los beneficios de tomar licuado de aguacate con naranja por las mañanas

Esta bebida que reúne las propiedades de una fruta oleaginosa y un cítrico, ofrece beneficios relevantes para distintos aspectos de la salud

Cuáles son los beneficios de

¿Quiénes son Los Rusos y cómo se convirtieron en el brazo armado de La Mayiza?

Su líder, Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, es buscado por el gobierno de EEUU, que ofrece 5 millones de dólares por su captura

¿Quiénes son Los Rusos y

Aldo de Nigris enfurece y estalla contra Shiky por la petición de no ser excluidos del equipo

Después de que el influencer recibiera la visita de su abuelita, surgieron tensiones en el grupo

Aldo de Nigris enfurece y
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Quiénes son Los Rusos y

¿Quiénes son Los Rusos y cómo se convirtieron en el brazo armado de La Mayiza?

De ‘El Soviético’ a ‘Me dicen El Ruso’: qué revelan los corridos del líder del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece 5 mdd

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris acusa a

Aldo de Nigris acusa a Shiky de egoísta tras polémica por exclusión en La Casa de los Famosos

¡De terror! Así fue la noche de cine en La Casa de los Famosos México

Aldo de Nigris enfurece y estalla contra Shiky por la petición de no ser excluidos del equipo

Así fue el reencuentro entre Elaine Haro y Ninel Conde tras su eliminación de La Casa de los Famosos México

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

DEPORTES

Diablos Rojos de México anuncia

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica