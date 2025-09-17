Por qué es bueno tomar té de manzana con guayaba y canela en temporada de otoño

Esta infusión es ideal para tomar con la llegada de las estaciones más frías del año. Foto: (iStock)

El descenso de las temperaturas y la reducción de las horas de luz propias del otoño suelen modificar tanto los hábitos alimenticios como las necesidades del organismo. En este escenario, el té de manzana, guayaba y canela se posiciona como una alternativa destacada para quienes buscan una bebida que combine calidez, sabor y beneficios para la salud.

La llegada de los meses fríos incrementa la incidencia de resfriados y gripes, lo que lleva a muchas personas a buscar formas de fortalecer sus defensas. La guayaba, reconocida por su alto contenido de vitamina C —superior incluso al de la naranja—, se convierte en un ingrediente fundamental para reforzar el sistema inmunológico.

Esta infusión reúne frutas de temporada y da un refuerzo a la salud. (gettyimages)

Al integrarse en una infusión junto con la canela, que aporta propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, el organismo se encuentra mejor preparado para enfrentar los virus característicos de esta estación. Consumir esta combinación puede ayudar a prevenir enfermedades típicas del otoño.

El perfil nutricional de esta bebida se enriquece con la presencia de la manzana, fruta emblemática de la temporada. La manzana contiene quercetina, un antioxidante que contribuye a reducir la inflamación y a proteger las células frente al daño oxidativo. Además, su aporte de fibra soluble favorece la digestión y prolonga la sensación de saciedad.

El cambio de estación suele ir acompañado de una alimentación más densa, lo que puede generar molestias digestivas. El té de manzana, guayaba y canela actúa como un digestivo natural: la canela estimula la producción de jugos gástricos, la manzana regula el tránsito intestinal y la guayaba aporta tanto fibra soluble como insoluble. Tomar una taza después de las comidas puede prevenir la hinchazón, el estreñimiento y la acidez.

Esta bebida es ideal para las temporadas más frías. Foto: (iStock)

Más allá de sus efectos físicos, esta infusión ofrece una experiencia sensorial reconfortante. El aroma cálido, con matices dulces y especiados, contribuye a aliviar la melancolía asociada al otoño, conocida como “blues estacional”. Preparar y disfrutar una taza caliente puede convertirse en un ritual diario de autocuidado, propicio para reconectar con uno mismo y con el entorno.

A diferencia de otras bebidas como el café o los tés con cafeína, esta infusión es completamente natural y libre de estimulantes, lo que la hace apta para todas las edades y adecuada en cualquier momento del día. Puede ser consumida por la mañana para aportar energía o por la noche como una opción relajante antes de dormir.

El té de manzana, guayaba y canela se presenta así como una bebida versátil, fácil de preparar y alineada con las necesidades del cuerpo durante el otoño. Su combinación de sabor, propiedades nutricionales y capacidad para aportar bienestar físico y emocional lo convierte en una elección ideal para acompañar el cambio de estación.