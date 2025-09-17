Lluvias CDMX: activan triple alerta en estas alcaldías para hoy martes 16 de septiembre

Prevén fuertes lluvias para la noche de este martes 16 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 16 de septiembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 16 de septiembre en sus redes sociales oficiales.

En 14 alcaldías de la Ciudad de México se esperan fuertes lluvias y que podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

14 alcaldías de la CDMX serán afectadas por las precipitaciones de este martes 16 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

Debido a las fuertes lluvias esperadas, Protección Civil activó triple alerta en toda la Ciudad de México y especificó cuáles serán las afectadas.

Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, donde fue emitida la alerta amarilla.

En tanto, en las demarcaciones: Iztacalco, Tlalpan, Venustiano Carranza Xochimilco, será activada la alerta naranja; para el caso de Iztapalapa y Tláhuac será roja.

Debido a la doble alerta emitida y el pronóstico de fuertes lluvias con granizo, Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las precipitaciones esperadas para la tarde y noche de este martes 16 de septiembre.

Recomendaciones por fuertes lluvias hoy martes 16 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu

hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa usa paraguas o impermeable.

- No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes y banquetas.

- Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y persona con discapacidad.

- Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

- Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.

- Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

La clínica 53 del IMSS quedó inundada tras las fuertes lluvias del domingo, complicando el acceso de pacientes y personal médico, además de dañar la planta baja del hospital. (X/@AztecaNoticias)

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 14 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 16 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 14 alcaldías de la Ciudad de México para este martes 16 de septiembre será a las 18:15 a las 22:00.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertesentre15 y 29 mm para las alcaldías de alerta amarilla, de30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta naranjay50 a 70 mm roja tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

En estas alcaldías de CDMX será activada la alerta amarilla este martes 16 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Cuatro alcaldías de CDMX prevén fuertes lluvias y será activada la alerta naranja este 16 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Alerta roja será activada en dos alcaldías la noche de hoy martes 16 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.