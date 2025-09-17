Lluvias CDMX: activan triple alerta en estas alcaldías para hoy martes 16 de septiembre

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 16 de septiembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.
Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 16 de septiembre en sus redes sociales oficiales.
En 14 alcaldías de la Ciudad de México se esperan fuertes lluvias y que podrían estar acompañadas de granizo.
Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.
Debido a las fuertes lluvias esperadas, Protección Civil activó triple alerta en toda la Ciudad de México y especificó cuáles serán las afectadas.
Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, donde fue emitida la alerta amarilla.
En tanto, en las demarcaciones: Iztacalco, Tlalpan, Venustiano Carranza Xochimilco, será activada la alerta naranja; para el caso de Iztapalapa y Tláhuac será roja.
Debido a la doble alerta emitida y el pronóstico de fuertes lluvias con granizo, Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las precipitaciones esperadas para la tarde y noche de este martes 16 de septiembre.
Recomendaciones por fuertes lluvias hoy martes 16 de septiembre
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu
hogar.
- Cierra puertas y ventanas.
- Si sales de casa usa paraguas o impermeable.
- No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes y banquetas.
- Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y persona con discapacidad.
- Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.
- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.
- Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.
- Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.
Peligros asociados
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas.
- Caída de ramas, árboles y lonas.
- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.
¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 14 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 16 de septiembre?
Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 14 alcaldías de la Ciudad de México para este martes 16 de septiembre será a las 18:15 a las 22:00.
Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertesentre15 y 29 mm para las alcaldías de alerta amarilla, de30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta naranjay50 a 70 mm roja tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.