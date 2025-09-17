México

Lluvias CDMX: activan triple alerta en estas alcaldías para hoy martes 16 de septiembre

En dos demarcaciones se prevé que las precipitaciones sean con mayor intensidad, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias para la
Prevén fuertes lluvias para la noche de este martes 16 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 16 de septiembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 16 de septiembre en sus redes sociales oficiales.

En 14 alcaldías de la Ciudad de México se esperan fuertes lluvias y que podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

14 alcaldías de la CDMX
14 alcaldías de la CDMX serán afectadas por las precipitaciones de este martes 16 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

Debido a las fuertes lluvias esperadas, Protección Civil activó triple alerta en toda la Ciudad de México y especificó cuáles serán las afectadas.

Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, donde fue emitida la alerta amarilla.

En tanto, en las demarcaciones: Iztacalco, Tlalpan, Venustiano Carranza Xochimilco, será activada la alerta naranja; para el caso de Iztapalapa y Tláhuac será roja.

Debido a la doble alerta emitida y el pronóstico de fuertes lluvias con granizo, Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las precipitaciones esperadas para la tarde y noche de este martes 16 de septiembre.

Recomendaciones por fuertes lluvias hoy martes 16 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu

hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa usa paraguas o impermeable.

- No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes y banquetas.

- Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y persona con discapacidad.

- Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

- Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.

- Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

La clínica 53 del IMSS quedó inundada tras las fuertes lluvias del domingo, complicando el acceso de pacientes y personal médico, además de dañar la planta baja del hospital. (X/@AztecaNoticias)

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 14 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 16 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 14 alcaldías de la Ciudad de México para este martes 16 de septiembre será a las 18:15 a las 22:00.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertesentre15 y 29 mm para las alcaldías de alerta amarilla, de30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta naranjay50 a 70 mm roja tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

En estas alcaldías de CDMX
En estas alcaldías de CDMX será activada la alerta amarilla este martes 16 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Cuatro alcaldías de CDMX prevén
Cuatro alcaldías de CDMX prevén fuertes lluvias y será activada la alerta naranja este 16 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Alerta roja será activada en
Alerta roja será activada en dos alcaldías la noche de hoy martes 16 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

