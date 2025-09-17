México

Buque Escuela Cuauhtémoc finaliza reparaciones en Nueva York tras accidente en Puente de Brooklyn, inician zarpe

La embarcación regresará a Nueva York, tentativamente a Manhattan

Por Luis Contreras

El Buque Escuela Cuauhtémoc impactó
El Buque Escuela Cuauhtémoc impactó con el puente de Brooklyn en Nueva York, dejando dos muertos y al menos 19 heridos entre los 277 tripulantes (Ana FERNÁNDEZ / AFP)

A cuatro meses de que fuera registrado el accidente que dejó dos muertos en el que estuvo involucrado el Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que el embarcación comenzó con maniobras de zarpe, lo anterior luego de que fueron finalizados trabajos de mantenimiento mayor.

“Hoy, el Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, realizó maniobras de zarpe con el fin de efectuar Pruebas de Aceptación en la Mar (SAT / Sea Acceptation Tests), al término de las reparaciones correspondientes realizadas en los astilleros Caddell Dry Dock And Repair, Co. y GMD, ambos en Nueva York“.

El informe compartido el 17 de agosto señala que fueron realizadas acciones a bordo del buque con el objetivo de revisar las condiciones de operación tanto de los sistemas como de los equipos.

Las autoridades señalan que las
Las autoridades señalan que las labores de mantenimiento mayor finalizaron (Semar)

Lasa revisiones son realizadas con el objetivo de que sean satisfechas las normas de funcionamiento. Las pruebas de aceptación mencionadas tendrán una duración tentativa de 72 horas, según marca el protocolo que debe cumplirse para que la unidad sea reincorporada a las labores operativas.

Planean regreso a Nueva York

Además de la finalización de reparaciones, se tiene previsto el regreso del buque a Nueva York, la Marina señala que la fecha para dichas acciones esta marcada para el 20 de septiembre.

El destino del Cuauhtémoc será, de manera tentativa el muelle “Pier 86”, ubicado en Manhattan, sitio donde se tiene previsto que la unidad finaliza acciones de alistamiento.

Las pruebas fueron realizadas a
Las pruebas fueron realizadas a bordo del buque (Semar)

Buque era maniobrado por piloto especializado estadounidense

Fue en mayo pasado que el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar, aseguró que el vehículo accidentado en Nueva York era manejado por un piloto estadounidense cuando sucedió el choque con el puente de Brooklyn.

“El buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York, entonces toda la maniobra que hizo el barco desde que zarpa del muelle hasta que tiene la coalición está en el control del piloto“, fueron parte de sus declaraciones durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del 20 de mayo.

Los cadetes, hombres y mujeres, emprenden su viaje. Crédito: Luis Contreras/Infobae México

En abril pasado Infobae México acudió a la ceremonia con la que daba inicio el viaje del Cuauhtémoc, unidad que salió de Acapulco, Guerrero y que opera en los mares desde 1982.

Mientras que para mayo pasado 172 cadetes y personal naval regresaron a México, lo anterior tras el accidente del 17 de mayo.

