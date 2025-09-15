México

Este es el mejor té para aliviar la indigestión estomacal rápido

Una de las ventajas principales de esta infusión frente a otros remedios naturales, es su rápido efecto

Por Cinthia Salvador

Té de menta servido caliente,
Té de menta servido caliente, una infusión conocida por su efecto digestivo, aroma fresco y uso en prácticas tradicionales.

El té de menta se ha consolidado como una de las infusiones más populares en el tratamiento natural de molestias digestivas. Utilizado durante generaciones en distintas culturas, este remedio se destaca por su eficacia para aliviar de forma rápida los síntomas de indigestión.

La preferencia por esta bebida radica tanto en sus componentes naturales como en su fácil disponibilidad, lo que lo convierte en una opción habitual para quienes buscan soluciones no farmacológicas para problemas estomacales ocasionales.

Los beneficios del té de menta en la digestión se atribuyen principalmente a la presencia de aceites esenciales, entre los que sobresale el mentol. Estos compuestos actúan sobre la musculatura del sistema digestivo, promoviendo la relajación y facilitando el tránsito de los alimentos a lo largo del tracto gastrointestinal. Las personas que experimentan sensación de pesadez, hinchazón o malestar tras una comida copiosa suelen encontrar alivio en cuestión de minutos después de tomar una taza caliente de esta infusión.

Los beneficios del té de menta en la digestión se atribuyen principalmente a la presencia de aceites esenciales, entre los que sobresale el mentol.

A diferencia de otras hierbas utilizadas en infusiones digestivas, la menta posee una elevada concentración de principios activos que ayudan a reducir los espasmos estomacales. El mentol y otros aceites presentes en la planta intervienen bloqueando mecanismos celulares responsables de las contracciones involuntarias del aparato digestivo, lo que contribuye a disminuir dolores abdominales asociados a la indigestión.

El proceso de preparación del té de menta resulta sencillo y no requiere de conocimientos especializados. Para obtener sus máximos beneficios, se recomienda preparar la infusión con hojas frescas o secas de la planta, evitando productos que incluyan mezclas o aditivos.

Basta con añadir una cucharadita de hojas de menta por cada taza de agua caliente, dejar reposar entre tres y cinco minutos y consumir lentamente cuando aún está tibia. Esta práctica permite liberar los aceites esenciales responsables del efecto digestivo, garantizando una concentración adecuada del mentol en la bebida.

Este remedio se destaca por su eficacia para aliviar de forma rápida los síntomas de indigestión.

A pesar de la capacidad del té de menta para aliviar la indigestión, existen ciertas precauciones que deben observarse antes de incorporarlo de forma regular en la dieta. Las personas que padecen enfermedades como reflujo gastroesofágico, úlceras gástricas o problemas renales deben consultar con su médico antes de consumir esta infusión, ya que podría exacerbar algunos síntomas en casos específicos.

En individuos sanos, el consumo ocasional de té de menta no suele asociarse con efectos adversos y forma parte de las prácticas recomendadas para el bienestar digestivo. El acceso a la menta en mercados y tiendas de alimentos naturales facilita su integración en la rutina diaria. La planta puede cultivarse en jardines o macetas en ambientes domésticos, lo que asegura un suministro fresco y constante.

