México

Ataque armado en Tehuacán cobra la vida de un hombre y su hija de un mes

Autoridades informaron que encontraron una bolsa con cristal al interior del vehículo

Por Aura Reyna

La menor fue trasladada de
La menor fue trasladada de emergencia y reportada en estado crítico tras el ataque (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del sábado 13 de septiembre, un ataque armado en el municipio de Tehuacán, Puebla, dejó como saldo un hombre asesinado y una bebé de un mes herida de gravedad.

Los hechos ocurrieron en la avenida Juventud, en la esquina con el Libramiento, a la altura del fraccionamiento El Humilladero. La víctima fue identificada como José Martín “N”, de aproximadamente 26 años de edad, quien conducía una camioneta en compañía de su pareja y su hija.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego directamente contra el conductor.

En exlusiva para Infobae, el director de comunicación de la Fiscalía de Puebla, Juan Carlos López Rojas confirmó que la bebé recibió una herida de bala y fue trasladada de emergencia a un hospital, donde lamentablemente falleció más tarde.

Las autoridades informaron a Infobae México que había una bolsa de cristal al interior del vehículo.

Medios locales, como La Jornada del Oriente señalan que el ataque podría estar relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en la región, específicamente las bandas conocidas como “Las Burras” y “Los Casas”.

