México

El Partido Verde asegura que seguirá la alianza con Sheinbaum y Morena

“Nuestro partido es, y seguirá siendo, un aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó Castrejón

Por Omar Tinoco Morales

EL PVEM aseguró que se
EL PVEM aseguró que se mantendrá en la alianza con Morena y el PT. FOTO: Archivo

Karen Castrejón Trujillo, dirigente Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que mantendrán la alianza con Morena y la 4T, esto después de que algunos legisladores expusieron que ese instituto tiene la fuerza necesaria para competir de manera independiente en las elecciones de 2027.

“Nuestro partido es, y seguirá siendo, un aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó Castrejón.

Castrejón Trujillo Recordó que hace una semana, en la tribuna del Congreso, señaló que el PVEM está comprometido con la transformación de México. Esto en el marco del primer Informe de Gobierno de la mandataria federal.

El pronunciamiento de la lideresa del PVEM se dio luego que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en la mañanera que corresponderá a Morena evaluar y definir sus alianzas para los próximos comicios, en respuesta al senador Luis Melgar.

No obstante, la titular del Poder Ejecutivo destacó que la 4T ha recibido el apoyo dle PVEM en el Congreso.

“Han estado votando juntos en el Congreso y eso es muy bueno, porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país”, atajó Sheinbaum Pardo.

Melgar dijo este fin de semana que en Morena hay políticos corruptos al referirse al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, así como al denominado grupo Tabasco, ligado al grupo criminal La Barredora.

El coordinador nacional del PVEM acusó a Rutilio Escandón, ahora cónsul de México en Miami, y además, señaló a Pepe Cruz y al Grupo Tabasco por su presunta responsabilidad en actos violentos.

“Cínicamente saquearon y violentaron, con total impunidad, la tranquilidad y la prosperidad de nuestro pueblo noble y bueno”.

El senador del Verde destacó la postura diferenciada del PVEM frente a otros partidos y afirmó: “No somos iguales, y no se nos olvida lo que hicieron: el camino es verde”.

Semanas atrás, el senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que algunas reformas de la presidenta Sheinbaum, como la electoral, requieren de una intensa negociación con el PVEM y el PT, pues se requieren sus votos para aprobar cambios constitucionales.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, también señaló que la reforma electoral, que pretende eliminar la figura de legisladores plurinominales, requiere del apoyo de los aliados de Morena para su aprobación.

Meses atrás, el PVEM también dejó ver sus diferencias con la 4T al presionar en el Congreso para que la ley contra el nepotismo electoral no se aplique en 2027, sino hasta 2030.

