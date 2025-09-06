¿Qué cosas empeoran las varices? Toma este jugo para favorecer la circulación de las piernas y evitar riesgos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las várices son un problema de salud que pueden experimentar tanto hombres como mujeres, de acuerdo con diversos estudios médicos, existen algunas condiciones biológicas que provoca que las mujeres sean más susceptibles a este tipo de padecimientos.

Cabe recordar que las várices son venas superficiales dilatadas y tortuosas que se desarrollan debido a una insuficiencia en las válvulas venosas, lo que provoca el estancamiento de la sangre en el sistema venoso de las extremidades inferiores. Al no haber buena circulación, la sangre empieza a estancarse, por lo que las venas se hinchan e inflaman, por lo que pueden provocar dolor.

Diversos factores contribuyen al agravamiento de las várices y condicionan la salud venosa de quienes las presentan. Mantenerse en una misma posición durante largos periodos, ya sea de pie o sentado, dificulta el retorno sanguíneo y favorece la presión en las venas de las piernas.

¿Qué cosas empeoran las várices?

El uso constante de calzado de tacón alto dificultan la función venosa al limitar la movilidad muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de actividad física también participa en el deterioro del estado venoso, puesto que el ejercicio regular estimula el flujo de sangre y reduce la congestión en los miembros inferiores.

El exceso de peso incrementa la carga que soportan las venas, lo que genera un mayor esfuerzo para el retorno de la sangre al corazón. Prendas de vestir ajustadas, sobre todo en la cintura, ingles o piernas, y el uso constante de calzado de tacón alto dificultan la función venosa al limitar la movilidad muscular y la adecuada compresión del retorno sanguíneo.

La herencia también desempeña un papel importante, ya que los antecedentes familiares de insuficiencia venosa aumentan la probabilidad de progresión. Por otra parte, las altas temperaturas, al provocar dilatación de las venas, tienden a acentuar los síntomas.

¿Cuál es el jugo que ayuda a la circulación de las piernas?

Los jugos elaborados con naranja, zanahoria, betabel y jengibre aportan vitaminas C y A, antioxidantes y minerales como el potasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La circulación sanguínea en las piernas puede verse afectada por factores como el sedentarismo, problemas vasculares o la alimentación. Diversos jugos naturales, preparados con ingredientes específicos, pueden aportar nutrientes que favorecen la salud vascular, como la vitamina C, antioxidantes y compuestos bioactivos.

Los jugos elaborados con naranja, zanahoria, betabel y jengibre aportan vitaminas C y A, antioxidantes y minerales como el potasio. Según la Fundación Española de la Nutrición, la naranja destaca por su contenido de vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento de los vasos sanguíneos. El betabel contiene compuestos fenólicos y nitratos, asociados con la mejora del flujo sanguíneo. La zanahoria aporta betacarotenos y el jengibre contiene gingeroles, que pueden tener efectos antiinflamatorios.

Preparar jugos ricos en vitamina C y compuestos fenólicos puede favorecer la mejora del flujo sanguíneo en las piernas, ya que estos nutrientes mantienen la elasticidad y fortaleza de los vasos, según la Fundación Española de la Nutrición.