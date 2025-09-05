Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.7 en San Pedro Pochutla, Oaxaca

El SSN alertó por un movimiento telúrico de magnitud 4.7 a las 00:33 horas de este viernes a 4 km al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca. El fenómeno tuvo una profundidad de 9.4 km.
https://www.infobae.com/mexico/2025/09/05/oaxaca-registra-sismo-de-magnitud-47/
México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.
En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.