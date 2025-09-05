México

Temblor en México hoy: Se registra sismo de 4.7 en San Pedro Pochutla, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

Se registra sismo de 4.7 en San Pedro Pochutla, Oaxaca

El SSN alertó por un movimiento telúrico de magnitud 4.7 a las 00:33 horas de este viernes a 4 km al sur de San Pedro Pochutla, Oaxaca. El fenómeno tuvo una profundidad de 9.4 km.

Sismo en Oaxaca | X
Sismo en Oaxaca | X / @SSN

En pocas líneas:

    06:01 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

    En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

