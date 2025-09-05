Cuáles son los beneficios de aplicar aceite de almendras en el cabello

Este aceite es valorado por sus muchos usos cosméticos y de belleza. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de almendras es un aceite vegetal extraído de las semillas del mismo nombre y su contenido principal incluye ácidos grasos insaturados, vitamina E, proteínas y minerales, por lo que se trata de una sustancia rica en nutrientes.

Se utiliza en cosmética por sus propiedades emolientes, hidratantes y suavizantes, lo que favorece el cuidado de la piel y el cabello.

Es conocido por su textura ligera, rápida absorción y bajo potencial irritante, siendo apto incluso para pieles sensibles.

Es por eso que aquí te contamos sobre los increíbles beneficios que puede tener usarlo cómo parte de tu rutina de cuidado del cabello y cómo hacerlo de la mejor manera para obtener sus propiedades.

Su uso puede ayudar a tener un cabello lleno de brillo y manejable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los increíbles beneficios que tiene usar aceite de almendras en tu cabello

Como mencionamos, el aceite de almendras ofrece varios beneficios para el cuidado del cabello, entre los que se encuentran los siguientes:

Hidratación y suavidad: Su contenido en ácidos grasos y vitamina E ayuda a hidratar y suavizar el cabello, mejorando su textura y brillo.

Reducción de la resequedad: Aplicado en el cuero cabelludo o en las puntas, combate la resequedad y el encrespamiento.

Fortalecimiento capilar: Aporta nutrientes que contribuyen a fortalecer la fibra capilar, lo que puede ayudar a reducir la rotura y la caída.

Estimulación del crecimiento: Masajear el cuero cabelludo con aceite de almendras puede favorecer la circulación sanguínea local y estimular el crecimiento capilar.

Alivio de irritación y picazón: Sus propiedades emolientes ayudan a calmar irritaciones leves, descamación o picazón en el cuero cabelludo.

Protección frente a daños externos: Crea una capa protectora que reduce el daño causado por el sol, la contaminación y el uso frecuente de herramientas de calor.

Una manera natural y económica de tener un cabello sedoso y libre de frizz.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar aceite de almendras en el cabello para obtener sus beneficios

Para aprovechar los beneficios del aceite de almendras en el cabello puedes hacerlo de la manera siguiente:

Aplicación como mascarilla hidratante: Coloca una pequeña cantidad de aceite de almendras en las manos y distribúyelo desde la mitad del cabello hasta las puntas. Deja actuar entre 30 minutos y dos horas antes de lavar con shampoo. Masaje en el cuero cabelludo: Aplica unas gotas en el cuero cabelludo y realiza un masaje suave con las yemas de los dedos durante unos minutos. Esto estimula la circulación y ayuda a aliviar la resequedad o picazón. Tratamiento nocturno intensivo: Extiende el aceite en el cabello seco, especialmente en puntas dañadas, y cúbrelo con un gorro. Deja actuar toda la noche y lava a la mañana siguiente. Protector antes del uso de calor: Utiliza una pequeña cantidad en las puntas antes de emplear secador o plancha, para protegerlas del calor. Control de frizz y acabado: Coloca una mínima cantidad en las manos y pásalas suavemente sobre el cabello seco para controlar el frizz y darle brillo.

El aceite de almendras es ideal para cuidado de la piel y el cabello. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todos los casos, usa solo la cantidad necesaria para evitar que el cabello quede graso o apelmazado. Elige aceite de almendras puro y de preferencia prensado en frío.