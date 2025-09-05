México

Cuáles son los beneficios de aplicar aceite de almendras en el cabello

Usarlo como mascarilla capilar ayuda a nutrir el cabello de manera profunda

Por Abigail Gómez

Guardar
Este aceite es valorado por
Este aceite es valorado por sus muchos usos cosméticos y de belleza. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de almendras es un aceite vegetal extraído de las semillas del mismo nombre y su contenido principal incluye ácidos grasos insaturados, vitamina E, proteínas y minerales, por lo que se trata de una sustancia rica en nutrientes.

Se utiliza en cosmética por sus propiedades emolientes, hidratantes y suavizantes, lo que favorece el cuidado de la piel y el cabello.

Es conocido por su textura ligera, rápida absorción y bajo potencial irritante, siendo apto incluso para pieles sensibles.

Es por eso que aquí te contamos sobre los increíbles beneficios que puede tener usarlo cómo parte de tu rutina de cuidado del cabello y cómo hacerlo de la mejor manera para obtener sus propiedades.

Su uso puede ayudar a
Su uso puede ayudar a tener un cabello lleno de brillo y manejable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los increíbles beneficios que tiene usar aceite de almendras en tu cabello

Como mencionamos, el aceite de almendras ofrece varios beneficios para el cuidado del cabello, entre los que se encuentran los siguientes:

  • Hidratación y suavidad: Su contenido en ácidos grasos y vitamina E ayuda a hidratar y suavizar el cabello, mejorando su textura y brillo.
  • Reducción de la resequedad: Aplicado en el cuero cabelludo o en las puntas, combate la resequedad y el encrespamiento.
  • Fortalecimiento capilar: Aporta nutrientes que contribuyen a fortalecer la fibra capilar, lo que puede ayudar a reducir la rotura y la caída.
  • Estimulación del crecimiento: Masajear el cuero cabelludo con aceite de almendras puede favorecer la circulación sanguínea local y estimular el crecimiento capilar.
  • Alivio de irritación y picazón: Sus propiedades emolientes ayudan a calmar irritaciones leves, descamación o picazón en el cuero cabelludo.
  • Protección frente a daños externos: Crea una capa protectora que reduce el daño causado por el sol, la contaminación y el uso frecuente de herramientas de calor.
Una manera natural y económica
Una manera natural y económica de tener un cabello sedoso y libre de frizz.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar aceite de almendras en el cabello para obtener sus beneficios

Para aprovechar los beneficios del aceite de almendras en el cabello puedes hacerlo de la manera siguiente:

  1. Aplicación como mascarilla hidratante: Coloca una pequeña cantidad de aceite de almendras en las manos y distribúyelo desde la mitad del cabello hasta las puntas. Deja actuar entre 30 minutos y dos horas antes de lavar con shampoo.
  2. Masaje en el cuero cabelludo: Aplica unas gotas en el cuero cabelludo y realiza un masaje suave con las yemas de los dedos durante unos minutos. Esto estimula la circulación y ayuda a aliviar la resequedad o picazón.
  3. Tratamiento nocturno intensivo: Extiende el aceite en el cabello seco, especialmente en puntas dañadas, y cúbrelo con un gorro. Deja actuar toda la noche y lava a la mañana siguiente.
  4. Protector antes del uso de calor: Utiliza una pequeña cantidad en las puntas antes de emplear secador o plancha, para protegerlas del calor.
  5. Control de frizz y acabado: Coloca una mínima cantidad en las manos y pásalas suavemente sobre el cabello seco para controlar el frizz y darle brillo.
El aceite de almendras es
El aceite de almendras es ideal para cuidado de la piel y el cabello. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todos los casos, usa solo la cantidad necesaria para evitar que el cabello quede graso o apelmazado. Elige aceite de almendras puro y de preferencia prensado en frío.

Temas Relacionados

almendrasbellezacosméticacabellomascarillasaceite de almendrasmexico-noticias

Más Noticias

Para qué sirve aplicar miel en el cabello, uno de los ingredientes naturales con más antioxidantes y nutrientes

Este alimento contiene bondades para el pelo

Para qué sirve aplicar miel

Embajador de EEUU se reúne con Alfonso Durazo en Sonora: seguridad y desarrollo en la frontera, entre los temas abordados

El gobernador morenista destacó la creación de la División de Operaciones Fronterizas en México, con presencia en Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado

Embajador de EEUU se reúne

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento

Durante el juego ante Yankees, Framber Valdez y César Salazar aclararon un cruce de señales que derivó en un pelotazo accidental

Framber Valdez pitcher de los

La semilla que aporta el total de magnesio que necesita una persona al día

Pocas personas saben que esta es la principal fuente alimenticia y natural de este mineral

La semilla que aporta el

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre: reportan marcha lenta en Línea 4 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a dos hombres ligados

Capturan a dos hombres ligados a “La Chokiza” con armas y equipo táctico en Edomex

Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos

Defensa de Julio César Chávez Jr. califica de “pobre” apelación de la FGR por su libertad condicional

Entregan a 53 de los 65 cuerpos identificados en el crematorio Plenitud en Chihuahua

Departamento de Justicia de EEUU anuncia como “logro destacado” acusación de terrorismo contra mujer ligada al CJNG

ENTRETENIMIENTO

Toy Story reestreno en México:

Toy Story reestreno en México: arranca preventa de boletos para festejar su 30 aniversario

Hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ya va a la escuela a sus dos años, así luce el pequeño León

Gomita reaparece y asegura estar en la mejor etapa de su vida tras realizarse 15 cirugías: “Estoy saludable”

Pese a su íntima amistad con Peso Pluma, Abelito no lo ha mencionado en La Casa de los Famosos México

Shakira rompe en llanto en Querétaro por canción asociada a Gerard Piqué

DEPORTES

Framber Valdez pitcher de los

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento

¿Cuándo se jugará la serie del Rey de la Liga Mexicana de beisbol?

David Faitelson y su reacción al posible fichaje de Guillermo Ochoa con Querétaro: “Imposible recriminarle algo”

Mauricio Sulaimán se arrepiente de llamar “envidioso” a Juan Manuel Márquez por defender a Canelo: “Yo no soy así”

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026