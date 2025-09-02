México

Tras problemas laborales, Manola Diez pide unirse al reencuentro de Otro Rollo, pero Adal Ramones da negativa

El anuncio del elenco confirmado para ‘Enrollados’ ha generado emoción y nostalgia, mientras los fans celebran el regreso de estos queridos personajes a los escenarios tras casi dos décadas de ausencia

Por Armando Guadarrama

El reencuentro de ‘Otro Rollo’
El reencuentro de ‘Otro Rollo’ genera expectativa por la ausencia de algunos integrantes originales (IG)

El regreso de ‘Otro Rollo’ se produce 18 años después de su última emisión, en un contexto donde la televisión mexicana ha atravesado transformaciones profundas.

El formato elegido, con público presente, busca recuperar la energía y la espontaneidad que definieron al programa durante su transmisión en Televisa desde finales de los años 90 hasta el 8 de mayo de 2007.

Bajo la conducción de Adal Ramones, la emisión se consolidó como un referente del entretenimiento nocturno, sirviendo de plataforma para figuras como Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Eduardo España y Mauricio Castillo. La interacción entre los integrantes y el público en vivo fue uno de los sellos distintivos del formato.

La gira 'Enrollados' ofrecerá 18
La gira 'Enrollados' ofrecerá 18 funciones en distintas ciudades de México a partir de enero de 2026 (MusicVibes)

La selección de los participantes parece orientada a preservar la esencia del programa en este nuevo proyecto de nombre ‘Enrollados’, aunque incorpora ajustes que reflejan tanto el paso del tiempo como las trayectorias individuales de los involucrados.

En este contexto, la situación de Manola Diez, exintegrante del programa, ha cobrado relevancia. De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, la actriz, actualmente desempleada, ha buscado una oportunidad para reincorporarse al medio.

Cuevas relató que uno de sus colegas preguntó a Adal Ramones sobre la posibilidad de que Diez, quien atraviesa dificultades laborales, se sume a la gira: “dicen que Manola está pidiendo chamba porque la está pasando mal”.

Manola Diez, exintegrante, busca reincorporarse
Manola Diez, exintegrante, busca reincorporarse al espectáculo en medio de dificultades laborales (Credito: cuartoscuro)

Consultado sobre si estaría dispuesto a integrarla al proyecto, Adal Ramones expresó: “espero poder verla pronto”. El conductor explicó que la decisión sobre el elenco no recae únicamente en él, sino en los empresarios responsables de financiar las fechas del reencuentro.

“No podemos hablarle a todos. Por ejemplo, Consuelo Duval, Mauricio y yo estuvimos en la primera gira, cuando ‘Otro Rollo’ despegó y ahora, las otras compañías que nos contrataron querían al otro elenco, al siguiente”, detalló Ramones.

Subrayó que los organizadores eligieron a quienes consideran que han logrado mantenerse vigentes en el mundo del espectáculo, mencionando a Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Gaby Platas, Lalo España y Mauricio Castillo como los seleccionados. “Es el elenco que duró más tiempo en Canal 5, por más que quisiéramos tener a todos, pues no se puede, entonces no sé”, reconoció el conductor.

Roxana Castellanos, Lalo España, Yordi
Roxana Castellanos, Lalo España, Yordi Rosado, Adal Ramones, Mauricio Castillo y Gaby Platas en la conferencia de prensa para presentar 'Enrollados'. (Cortesía)

A pesar de estas limitaciones, Adal Ramones dejó abierta la posibilidad de que Manola Diez pueda sumarse en algún momento puntual: “yo feliz de que de repente nos acompañe en algunas plazas y pueda entrar a payasear con nosotros en algún momento”.

Añadió que cualquier incorporación requeriría coordinación y ensayos previos: “Obviamente va a estar todo ensayado, tendríamos que ver cómo podría entrar Manola, en qué lugar o ciudad y haciendo qué”.

La trayectoria de Manola Diez tras su salida de ‘Otro Rollo’ ha estado marcada por episodios controvertidos. Su participación en ‘Big Brother’ la convirtió en una figura polémica debido a sus cambios de humor y enfrentamientos con otros concursantes, llegando incluso a acusar a sus compañeros de haberla lastimado.

La decisión sobre el elenco
La decisión sobre el elenco recae en los empresarios y organizadores de la gira, no solo en Adal Ramones (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Posteriormente, se alejó del espectáculo para dedicarse al cuidado de su hijo y, hace tres años, intentó regresar a la televisión como parte de El Hotel VIP’, un programa que no alcanzó la audiencia esperada. Más tarde, participó en obras de teatro, siendo despedida de una de ellas tras un altercado con una colega.

Desde entonces, han circulado rumores sobre un posible problema de alcoholismo, aunque ella sostiene que lleva años sobria. Hasta el momento, la exintegrante no ha logrado regresar a la televisión de manera relevante.

