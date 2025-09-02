¿Igual que Nodal? La verdadera historia de cómo Pepe Aguilar conoció a Aneliz Álvarez, su esposa

El cantante reveló en una entrevista con Yordi Rosado qué fue lo que hizo para que coincidieran. (Foto: @anelizzilena, Instagram)

En medio de una fuerte polémica y bajo el ojo público, Aneliz Álvarez Alcalá —esposa de Pepe Aguilar— enfrenta críticas después de que compartiera una imagen donde la familia Aguilar se habría burlado de Emiliano Aguilar, el hijo mayor del cantante, fruto de su relación con Carmen Treviño.

Ante la controversia resurgieron entrevistas donde el hijo de Antonio Aguilar narra cómo conoció a su esposa. Fue en una charla con Yordi Rosado en mayo de 2024 donde sacó a la luz la historia íntima y poco conocida de cómo coincidieron.

“Ella era modelo“, comienza relatando el cantante. “La conocí un día que le producía un disco a mi hermano Antonio. Fueron a hacer un video a Zacatecas y entre las modelos estaba Aneliz, mi esposa. Pero parecía un niño, porque estaba muy flaquita y tenía el pelo muy cortito. Se vestía con sudaderas grandes y no me llamó la atención. Yo hasta volteé a ver a otra modelo”, confiesa Pepe Aguilar entre risas.

Pepe Aguilar reveló que encontró el teléfono de Aneliz en un folder donde estaba su casting como modelo. (Foto: Ig. @pepeaguilar_oficial)

Sin embargo habría sido el mismo Pepe quien se encargó de buscar a la joven, “Pasan tres meses y veo en un folder de mi hermano los castings de las modelos. Veo el de Aneliz y ahí sí noté sus otros atributos, ¡no era un niño! Muy guapa y con un cuerpazo que no enseñó en el video. Así es la vida, la canija, veintiséis años después, es la dueña de mis quincenas y me sigue regañando por todo”, comparte el intérprete.

El primer contacto, recuerda, fue casi casual: “Venía su teléfono en el casting y le llamé para decirle que quería hacer un video y platicárselo en persona. La invité al San Angelín, en la Ciudad de México. Ese café se convirtió en un whisky, luego en tres… y terminamos platicando tres horas. Sentí un clic inmediato”, detalló.

“Desde ahí no volvimos a dejar de hablar por teléfono y llevamos 23 años de casados”, declaró orgulloso Pepe Aguilar.

Tras un año y medio de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio. (Foto: @anelizzilena/instagram)

La relación, no obstante, requirió paciencia y respeto: “El primer beso fue hasta los dos meses de estar saliendo, y en año y medio ya le había dado el anillo”.

Declaró también que Aneliz entendía muy bien que Pepe era un artista y no tenía problema con eso. “Y, y su mamá, lo que le molestaba más que yo era divorciado. Ella tenía diecinueve años”, indicó.

Tras un año y medio de relación contrajeron matrimonio y posteriormente nacieron sus tres hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.