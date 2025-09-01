México

Caen presuntos integrantes de la Familia Michoacana en Edomex: pedían miles de pesos como “cobro de piso”

Los tres sujetos viajaban en un vehículo y fueron reconocidos por la víctima

Por Luis Contreras

Las tres personas detenidas (SSEM)
Tres personas que se ostentaron como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán fueron detenidas en el Estado de México por su presunta responsabilidad en actividades de extorsión.

El arresto de Aldo “N” de 27 años, Iván “N” de 19 años y Gerardo “N” de 28 años fue informado por la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) el 30 de agosto. Las detenciones fueron realizadas luego de que un ciudadano aseguró que sujetos le exigían un pago por derecho de piso.

La víctima aseguro tres personas le exigieron 5 mil pesos como pago de derecho de piso, además de que “dijeron pertenecer a un grupo delictivo de Michoacán”.

De igual manera, la persona denunciante explicó que los sospechosos viajaban en un Nissan de color blanco y señalo el lugar hacia donde escaparon por lo que fue implementado un operativo de búsqueda.

Les fue asegurado un celular
Los agentes hallaron un vehículo que coincidía con las características por lo que les fue marcado el alto a los tripulantes del mismo.

"A solicitud de la parte afectada que los reconoció plenamente como sus agresores“, detalla el informe de los hechos. La unidad vehicular no cuenta con reporte de robo y a los tres sujetos les fue asegurado un celular.

La Familia Michoacana tiene presencia en el Edomex y la CDMX

Cuáles son las diferencias de
La Familia Michoacana es una de las organizaciones criminales que opera en territorio mexiquense, así como también en la Ciudad de México. Datos compartidos por el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y especialista en seguridad pública, Víctor Sánchez Valdés, indica que el grupo criminal opera en al menos 22 municipios del Edomex.

Entre las entidades donde tiene presencia del grupo criminal están: Valle de Bravo, Metepec, Atlacomulco, Villa del Carbón, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Zumpango, Chalco, entre otras.

Mientras que en la capital el país la Familia Michoacana opera en las alcaldías de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

Incluso, el pasado 14 de agoto fue detenido en Iztapalapa Daniel Eduardo “N”, un hombre apodado El Chaparro y/o El Orejón, a quien se le acusa de liderar la célula denominada “H1A1″, esta última una estructura ligada a la Familia Michoacana.

Se trata de un objetivo prioritario para las autoriades. Además de El Chaparro, fueron capturados Julio Arturo “N” y Alejandra Esparza “N”, personas acusadas de extorsión, así como venta y distribución de drogas.

