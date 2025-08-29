Cae transportista con más de 1.5 toneladas de metanfetamina en Sonora

831.5 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina en mil 863 bolsas. (FOTO: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Amílcar “C”, acusado del delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina y metanfetamina líquida, tras un aseguramiento realizado en San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Amílcar “C” fue detenido cuando elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inspeccionaron un tractocamión en el puesto de vigilancia “Cucapah”.

En la unidad se localizaron:

831.5 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina en mil 863 bolsas,

así como 733.5 litros de metanfetamina líquida en bidones sintéticos

El cargamento fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que aportó los datos de prueba suficientes para que un juez en Mexicali, Baja California, determinara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

733.5 litros de metanfetamina líquida en bidones sintéticos. (FOTO: FGR)

Otro operativo: hallan droga valuada en 54 mdp en Sonora

En un hecho separado, la Guardia Nacional informó sobre la detención de un hombre en Querobabi, municipio de Opodepe, Sonora, quien transportaba 200 kilos de metanfetamina en un automóvil particular.

La revisión con tecnología de rayos gamma permitió identificar anomalías en el vehículo, lo que derivó en una inspección detallada. En el interior fueron localizados 200 paquetes con droga sintética, además de un arma corta, tres cargadores y 51 cartuchos útiles.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el decomiso tiene un valor estimado de 54.2 millones de pesos. El detenido, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El hombre capturado. (Guardia Nacional)

Balance de operativos en Sonora

La Mesa de Seguridad estatal informó que en los últimos operativos se ha logrado la detención de 18 personas y el aseguramiento de distintas drogas, destacando el decomiso de 200 kilos de metanfetamina en Opodepe, considerado el mayor registrado en la región.

Entre las sustancias incautadas se encuentran además:

240 kilos de cristal ,

1.6 kilos de heroína ,

1 kilo de cocaína ,

y 1,170 dosis de drogas diversas, entre ellas fentanilo, metanfetamina y marihuana.

El uso de rayos gamma sigue rindiendo frutos para incautar droga

En Sonora principalmente, el uso de rayos gamma para la detección de droga ha permitido incautar toneladas de narcóticos.

Mil 201 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína. | X / @sanchezmares85

En fechas recientes, el Ejército Mexicano informó que como resultado de procedimientos de revisión en coordinación con la Guardia Nacional (GN), se aseguró un cargamento de aproximadamente 1 tonelada y 300 kilos de cocaína en el Puesto Militar de Seguridad Regional “Estación Doctor”, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante la revisión que también contó con equipo de rayos gamma, los elementos federales identificaron irregularidades en el área del techo de la caja seca. Al realizar una inspección minuciosa, localizaron mil 201 paquetes que contenían sustancia en forma de polvo blanco. Tras aplicar pruebas químicas con equipo especializado, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.