México

Cae transportista con más de 1.5 toneladas de metanfetamina en Sonora

El vehículo asegurado por la FGR transportaba la droga en bidones, botellas y bolsas de plástico

Por Carlos Salas

Guardar
831.5 kilogramos de clorhidrato de
831.5 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina en mil 863 bolsas. (FOTO: FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Amílcar “C”, acusado del delito de contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina y metanfetamina líquida, tras un aseguramiento realizado en San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Amílcar “C” fue detenido cuando elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inspeccionaron un tractocamión en el puesto de vigilancia “Cucapah”.

En la unidad se localizaron:

  • 831.5 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina en mil 863 bolsas,
  • así como 733.5 litros de metanfetamina líquida en bidones sintéticos

El cargamento fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que aportó los datos de prueba suficientes para que un juez en Mexicali, Baja California, determinara la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

733.5 litros de metanfetamina líquida
733.5 litros de metanfetamina líquida en bidones sintéticos. (FOTO: FGR)

Otro operativo: hallan droga valuada en 54 mdp en Sonora

En un hecho separado, la Guardia Nacional informó sobre la detención de un hombre en Querobabi, municipio de Opodepe, Sonora, quien transportaba 200 kilos de metanfetamina en un automóvil particular.

La revisión con tecnología de rayos gamma permitió identificar anomalías en el vehículo, lo que derivó en una inspección detallada. En el interior fueron localizados 200 paquetes con droga sintética, además de un arma corta, tres cargadores y 51 cartuchos útiles.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el decomiso tiene un valor estimado de 54.2 millones de pesos. El detenido, junto con el vehículo y los objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El hombre capturado. (Guardia Nacional)
El hombre capturado. (Guardia Nacional)

Balance de operativos en Sonora

La Mesa de Seguridad estatal informó que en los últimos operativos se ha logrado la detención de 18 personas y el aseguramiento de distintas drogas, destacando el decomiso de 200 kilos de metanfetamina en Opodepe, considerado el mayor registrado en la región.

Entre las sustancias incautadas se encuentran además:

  • 240 kilos de cristal,
  • 1.6 kilos de heroína,
  • 1 kilo de cocaína,
  • y 1,170 dosis de drogas diversas, entre ellas fentanilo, metanfetamina y marihuana.

El uso de rayos gamma sigue rindiendo frutos para incautar droga

En Sonora principalmente, el uso de rayos gamma para la detección de droga ha permitido incautar toneladas de narcóticos.

Mil 201 paquetes que contenían
Mil 201 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína. | X / @sanchezmares85

En fechas recientes, el Ejército Mexicano informó que como resultado de procedimientos de revisión en coordinación con la Guardia Nacional (GN), se aseguró un cargamento de aproximadamente 1 tonelada y 300 kilos de cocaína en el Puesto Militar de Seguridad Regional “Estación Doctor”, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante la revisión que también contó con equipo de rayos gamma, los elementos federales identificaron irregularidades en el área del techo de la caja seca. Al realizar una inspección minuciosa, localizaron mil 201 paquetes que contenían sustancia en forma de polvo blanco. Tras aplicar pruebas químicas con equipo especializado, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Temas Relacionados

SonoraFGRnarcotráficococaínametanfetaminaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Noroña reclama a Gómez Leyva por no pronunciarse contra agresión de “Alito” en su contra: “Yo condené el atentado contra tu vida”

El legislador dijo que él había condenado el atentado que sufrió el periodista en diciembre de 2022, algo que Ciro no hizo con la agresión sufrida por Alito Moreno en el Senado

Noroña reclama a Gómez Leyva

Loret de Mola asegura que una buena parte de México celebra que “Alito” haya golpeado a Noroña: “Cosechó lo que venía sembrando”

El periodista dijo que incluso algunos morenistas celebraron la “zarandeada” que Alito Moreno dio a Noroña

Loret de Mola asegura que

Captan a mujer en Jeep arrollando a repartidor en la CDMX: la apodan “Lady Jeep”

El incidente ocurrió en Paseo de la Reforma y fue grabado por otro automovilista

Captan a mujer en Jeep

Museo de la Indumentaria Mexicana reabre con exposición sobre el Escudo Nacional previo al 15 de septiembre

Talleres, visitas guiadas y conversatorios enriquecen la experiencia de quienes buscan acercarse a la memoria textil y a la diversidad cultural del país

Museo de la Indumentaria Mexicana

Víctima de trata de personas acusa a juez de CDMX de obstrucción de justicia, pide evitar que su agresora, su madre, salga libre

Giovanna ‘N’ narró a Infobae MX el temor que siente ante la posibilidad de que su tratante sea liberada el 5 de septiembre

Víctima de trata de personas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Guayabo”, objetivo prioritario

Cae “El Guayabo”, objetivo prioritario acusado de huachicol, narcotráfico y homicidios en Puebla

Procesan a exdirector de Seguridad Pública de Veracruz por desaparición forzada

Militares decomisan arsenal y equipo táctico a sujetos armados que los agredieron en Rosario, Sinaloa

A más de una década de Ayotzinapa: Familiares de los 43 piden al Ejército folios esenciales para el caso

Así lucía Esmeralda FG su vida de lujos en TikTok antes de ser asesinada con su familia en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Jorge Medina y Josi Cuen

Jorge Medina y Josi Cuen afirman que La Arrolladora no quería que cantaran juntos: “Se la pelaron”

Aaron Mercury en polémica: aseguran que Yeri Mua y Ninel Conde insinuaron que es homosexual y su madre lo defiende

¿Cuándo es el último día para recoger mi kit del Maratón de la CDMX 2025?

Lucía Méndez rompe el silencio tras darse a conocer que su ex Pedro Torres padece una grave enfermedad incurable

Comparan a Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar tras rumores de presunta infidelidad con una misteriosa mujer; él se defiende

DEPORTES

Mike Bailey destaca la grandeza

Mike Bailey destaca la grandeza de la lucha libre mexicana en el Grand Prix CMLL 2025: “México tiene la historia más rica”

Sheinbaum busca implementar programa de salud de FIFA y UNICEF en México: “Queremos usar el mundial para impulsar más el deporte”

Alan Mozo sorprende al afirmar que Chivas está “cerca de ser campeón”

Volador Jr. sueña con ganar su cuarto Grand Prix Internacional del CMLL y advierte que la juventud viene fuerte | Video

Selección Mexicana del CMLL promete dejar la copa del Grand Prix Internacional 2025 en casa