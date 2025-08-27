México

Gran preocupación por cómo luce María Antonieta de las Nieves tras su hospitalización: “Desde Perú no está bien”

La querida actriz de ‘El Chavo del 8′ actualmente tiene 75 años de edad

Por Marco Ruiz

Guardar
Preocupación por cómo luce María
Preocupación por cómo luce María Antonieta de las Nieves tras su hospitalización. Crédito: Instagram/ María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves, reconocida a nivel internacional como La Chilindrina de la serie El Chavo del 8, generó inquietud entre sus seguidores tras confirmarse su reciente hospitalización tras haber realizado una gira laboral en Perú.

La actriz, de 74 años, admitió que enfrentó una fuerte deshidratación que derivó en una baja de sodio durante su visita al país sudamericano, de acuerdo con un mensaje que compartió en sus redes sociales. 

El mensaje de “La Chilindrina” y su recuperación en casa

A través de su cuenta oficial de Instagram, María Antonieta de las Nieves calmó algunos de los rumores difundidos. “Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, publicó la actriz.

La actriz compartió detalles sobre su estado de salud tras gira por Perú. Crédito: Instagram/ María Antonieta de las Nieves

El texto fue acompañado por un video grabado desde su hogar, donde se la observa sentada junto a un balcón y mostrando uno de sus dibujos. En el clip, explicó: “Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”.

En la misma intervención, la actriz manifestó que sigue en proceso de recuperación y agradeció el afecto de sus admiradores. Esta comunicación buscó frenar algunas conjeturas sobre su estado físico y la seriedad del cuadro que la llevó al hospital.

Deshidratación y condiciones de salud previas: cómo se encuentra La Chilindrina este miércoles 27 de agosto

La Secretaría de Salud de México define la deshidratación como la pérdida de más líquidos de los que el cuerpo ingiere, lo que afecta el correcto funcionamiento del organismo. En el caso de María Antonieta de las Nieves, este desequilibrio tuvo como consecuencia una baja en los niveles de sodio.

Los síntomas de esta afección incluyen dolor de cabeza, sequedad bucal, fatiga, mareos, piel reseca, orina oscura y calambres. El organismo sanitario recomienda ingerir agua y evitar la exposición prolongada al sol para prevenir recaídas.

Deshidratación y condiciones de salud
Deshidratación y condiciones de salud previas: cómo se encuentra La Chilindrina este miércoles 27 de agosto (IG: @lachilindfrina_oficial)

Entre los antecedentes médicos de la actriz, ella padece fibromialgia, un síndrome crónico que provoca dolor, fatiga, rigidez muscular, alteraciones del sueño y dificultades cognitivas. “Es un síndrome caracterizado por la fatiga y el dolor prolongado en todo el cuerpo. También puede presentarse sensibilidad en las articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos”, describe el informe oficial de la Secretaría de Salud. Esta patología no tiene cura definitiva, aunque existen tratamientos para atenuar sus síntomas.

El polémico paso de La Chilindrina por Perú

Durante la promoción de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo”, la intérprete fue invitada al programa “Esta Noche”, en Perú, donde compartió escenario con Paola Montes de Oca, la joven actriz que le da vida en la ficción. Las imágenes de María Antonieta de las Nieves visiblemente afectada por el paso de los años y cierta dificultad para expresarse generaron numerosas reacciones. Algunos espectadores manifestaron preocupación por su aspecto físico y por la fatiga evidente durante su intervención televisiva.

El encuentro televisivo entre ambas actrices estuvo cargado de emoción y nostalgia. Paola Montes de Oca agradeció el legado de la “Chilindrina” y subrayó lo significativo que resultó recibir consejos directamente de la intérprete original. Durante el programa, la audiencia aplaudió el saludo y el abrazo entre ambas artistas, mientras que los comentarios en plataformas digitales pedían respeto por la vejez de la actriz y solicitaban que se prioricen su descanso y bienestar.

Temas Relacionados

María Antonieta de las NievesLa ChilindrinaEstado de saludEl Chavo del 8mexico-entretenimientodeshidrataciónPerúhospitalfibromialgia

Más Noticias

La conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 27 de agosto | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La conferencia de Claudia Sheinbaum

Cotización del dólar canadiense en México hoy 27 de agosto

La moneda canadiense cambia su valor constantemente en el mercado de divisas

Cotización del dólar canadiense en

‘Tu Historia como la Mía’ de Rocío Sánchez Azuara no sale del aire: este será su nuevo horario

La emisión televisiva dejó su horario habitual en medio de rumores de bajo rating

‘Tu Historia como la Mía’

Fernández Noroña advierte que la oposición busca ‘boicotear’ la toma de protesta de la SCJN del 1 de septiembre

El legislador señaló que, ante un eventual conflicto con la oposición, corresponderá al nuevo titular del Senado enfrentar el reto en la sesión

Fernández Noroña advierte que la

Harfuch presenta avances en combate a la extorsión y destaca aumento en denuncias: van más de 200 detenidos en 15 estados

Los estados que concentraron la mayoría de los arrestos fueron entidades como Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca

Harfuch presenta avances en combate
MÁS NOTICIAS

NARCO

Engañó a su nieto con

Engañó a su nieto con promesa de un corte de cabello para raptarlo, abuela enfrenta proceso penal en Jalisco

¿Cuál es el estado de salud de ‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’? Esto se reveló en su audiencia en EEUU

Tras culpabilidad de ‘El Mayo’ Zambada, Pam Bondi dice que ya se conoce el final de la serie de Netflix ‘Narcos: México’

FGR investiga a exfuncionarios de Profeco por aliarse con tres cárteles y operar red de extorsión contra gasolineras

Asesinan en Sinaloa a hermana del youtuber El Conejo Toys, amigo de Markitos Toys

ENTRETENIMIENTO

‘Tu Historia como la Mía’

‘Tu Historia como la Mía’ de Rocío Sánchez Azuara no sale del aire: este será su nuevo horario

Aseguran que Dalilah Polanco abandonó La Casa de los Famosos México durante la madrugada: esto sabemos

Yolanda Andrade reaparece en redes con andador y sorprende a Thalía con felicitación de cumpleaños |Video

La Casa de los Famosos México EN VIVO: habitantes se dividen en ‘rucos vs morros’ por la limpieza

“Victimizándote”: Gustavo Adolfo Infante revienta a Verónica Gallardo por decir que la maltrató cuando trabajaron juntos

DEPORTES

Esta es la sanción que

Esta es la sanción que Terence Crawford recibió de la AMB antes de pelear contra Canelo Álvarez

Papá de David Benavidez cuestiona la llegada de Ennis al campamento de Canelo Álvarez : “Es curioso”

Sin equipos mexicanos, 2 partidos de Leagues Cup se transmitirán por televisión abierta

Por qué Memo Ochoa podría perderse el Mundial 2026 con la selección mexicana

Apertura 2025: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta