Gran preocupación por cómo luce María Antonieta de las Nieves tras su hospitalización: “Desde Perú no está bien”

Preocupación por cómo luce María Antonieta de las Nieves tras su hospitalización. Crédito: Instagram/ María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves, reconocida a nivel internacional como La Chilindrina de la serie El Chavo del 8, generó inquietud entre sus seguidores tras confirmarse su reciente hospitalización tras haber realizado una gira laboral en Perú.

La actriz, de 74 años, admitió que enfrentó una fuerte deshidratación que derivó en una baja de sodio durante su visita al país sudamericano, de acuerdo con un mensaje que compartió en sus redes sociales.

El mensaje de “La Chilindrina” y su recuperación en casa

A través de su cuenta oficial de Instagram, María Antonieta de las Nieves calmó algunos de los rumores difundidos. “Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, publicó la actriz.

La actriz compartió detalles sobre su estado de salud tras gira por Perú. Crédito: Instagram/ María Antonieta de las Nieves

El texto fue acompañado por un video grabado desde su hogar, donde se la observa sentada junto a un balcón y mostrando uno de sus dibujos. En el clip, explicó: “Aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”.

En la misma intervención, la actriz manifestó que sigue en proceso de recuperación y agradeció el afecto de sus admiradores. Esta comunicación buscó frenar algunas conjeturas sobre su estado físico y la seriedad del cuadro que la llevó al hospital.

Deshidratación y condiciones de salud previas: cómo se encuentra La Chilindrina este miércoles 27 de agosto

La Secretaría de Salud de México define la deshidratación como la pérdida de más líquidos de los que el cuerpo ingiere, lo que afecta el correcto funcionamiento del organismo. En el caso de María Antonieta de las Nieves, este desequilibrio tuvo como consecuencia una baja en los niveles de sodio.

Los síntomas de esta afección incluyen dolor de cabeza, sequedad bucal, fatiga, mareos, piel reseca, orina oscura y calambres. El organismo sanitario recomienda ingerir agua y evitar la exposición prolongada al sol para prevenir recaídas.

Deshidratación y condiciones de salud previas: cómo se encuentra La Chilindrina este miércoles 27 de agosto (IG: @lachilindfrina_oficial)

Entre los antecedentes médicos de la actriz, ella padece fibromialgia, un síndrome crónico que provoca dolor, fatiga, rigidez muscular, alteraciones del sueño y dificultades cognitivas. “Es un síndrome caracterizado por la fatiga y el dolor prolongado en todo el cuerpo. También puede presentarse sensibilidad en las articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos”, describe el informe oficial de la Secretaría de Salud. Esta patología no tiene cura definitiva, aunque existen tratamientos para atenuar sus síntomas.

El polémico paso de La Chilindrina por Perú

Durante la promoción de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo”, la intérprete fue invitada al programa “Esta Noche”, en Perú, donde compartió escenario con Paola Montes de Oca, la joven actriz que le da vida en la ficción. Las imágenes de María Antonieta de las Nieves visiblemente afectada por el paso de los años y cierta dificultad para expresarse generaron numerosas reacciones. Algunos espectadores manifestaron preocupación por su aspecto físico y por la fatiga evidente durante su intervención televisiva.

El encuentro televisivo entre ambas actrices estuvo cargado de emoción y nostalgia. Paola Montes de Oca agradeció el legado de la “Chilindrina” y subrayó lo significativo que resultó recibir consejos directamente de la intérprete original. Durante el programa, la audiencia aplaudió el saludo y el abrazo entre ambas artistas, mientras que los comentarios en plataformas digitales pedían respeto por la vejez de la actriz y solicitaban que se prioricen su descanso y bienestar.