Guerrero tendrá el mejor hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, aseguran Sheinbaum y Batres

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Inauguración de la primera etapa
Inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE, Acapulco, Guerrero.

En la presentación de la inauguración de la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad ISSSTE, Acapulco, Guerrero; tanto Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como Martí Batres, titular del ISSSTE, señalaron que sería el mejor de la región de carácter público o privado.

El hospital comenzará a dar servicio el próximo lunes 25 de agosto, fecha en la que abrirá toda el área de consulta externa, farmacia, área de gobierno y área de enseñanza. La mandataria señaló que a partir del siguiente mes se comenzará a ejecutar el abasto de medicamentos. Evelyn Salgado, mencionó que sería un hospital de Alta Especialidad de tercer nivel y atenderán 30 especialidades.

Batres explicó que el hospital tendrá un acelerador lineal que permite tratamientos contra el cáncer, equipos para realizar resonancia magnética de alta gama, un quirófano para neurocirugía, sala de hemodinamia, 50 salas de hemodiálisis, 250 camas hospitalarias y 250 no hospitalarias y ocho quirófanos.

La funcionaria aprovechó para explicar que en las próximas semanas comenzarán a operar las áreas de urgencias, quirófanos, banco de sangre, entre otras, ya que en este momento se realiza la capacitación, revisión, calibramiento de equipo, limpieza de todas las áreas, entre otros detalles.

Por su parte, en su participación, el titular de Salud, David Kershenobich explicó los tres ejes importantes del sistema de salud actual, que busca tener una interconexión entre todos los sistemas (ISSSTE, IMSS, IMSS-Bienestar); proveer calidad, seguridad y eficiencia; y que el sector público debe recupere el sitio que le corresponde en atención a la salud.

Martí Batres, titular del ISSSTE, señaló enfáticamente que la construcción que comenzó durante la administración anterior, “va a ser el más moderno de todo Guerrero, mejor que cualquier otro hospital público, pero mejor que cualquier otro hospital privado de esta entidad federativa”, supuesto que fue secundado por Sheinbaum, entre vitoreos y aplausos.

Sheinbaum aprovechó para recordar que, en materia de vivienda, se comenzarán a construir cerca de 200 mil viviendas, destinadas para aquellas personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Por su parte Batres no perdió oportunidad para reiterar los beneficios que se han dado en materia de condonaciones de deudas y basificación de trabajadores.

Estuvo acompañada por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; el almirante Raymundo Morales Ángeles de la Semar, el secretario de Salud, David Kershenobich; la secretaría de turismo, Josefina Rodríguez Zamora; el director general del ISSSTE, Martí Batres, entre otros funcionarios.

