México

Así funciona la estafa donde llaman, contestas y cuelgan

Algunos mexicanos han recibido intentos de comunicación que se cortan tan pronto atienden el celular

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Imagen ilustrativa)
(Imagen ilustrativa)

Muchos mexicanos han detectado que reciben llamadas a su celular, pero al momento de atender, aparentemente no hay nadie en la línea y se corta la comunicación sin razón aparente, lo cual podría ser parte de una estafa.

El robocalling consiste en el uso de sistemas informáticos que generan llamadas automáticas a miles de números telefónicos. El objetivo inicial suele ser identificar si una línea está activa: si el usuario responde, el sistema registra el número como válido. A partir de ese momento, el número puede ser utilizado para campañas de publicidad, encuestas, recordatorios médicos, campañas políticas o, en el peor de los casos, intentos de fraude.

Uno de los métodos más extendidos es el conocido como wangiri, término japonés que significa “corte”. En este esquema, los delincuentes realizan una llamada breve que se interrumpe antes de que la víctima pueda contestar. El propósito es despertar la curiosidad y motivar a la persona a devolver la llamada.

Si el usuario lo hace, se conecta a líneas de tarificación especial, lo que puede derivar en cargos económicos elevados o en la activación de servicios no solicitados. Además, en ocasiones, los bots programados graban la voz del usuario sin autorización, lo que representa un riesgo adicional para la privacidad.

El auge del robocalling no es un fenómeno reciente. Esta técnica tiene varias décadas de historia y, en sus orígenes, se utilizaba principalmente para confirmar la actividad de líneas telefónicas. Con el tiempo, su uso se diversificó y hoy abarca desde la publicidad telefónica hasta campañas políticas y recordatorios médicos. En el ámbito comercial, la automatización permite que los agentes humanos solo intervengan cuando una llamada ha sido respondida, lo que optimiza recursos y maximiza la eficiencia de las campañas.

En otros casos, el sistema reproduce mensajes grabados que pueden contener ofertas, encuestas o, en situaciones más peligrosas, solicitudes de información personal como contraseñas o datos bancarios.

La proliferación de llamadas desde el Reino Unido ha generado confusión entre los usuarios mexicanos, muchos de los cuales no tienen vínculos personales o profesionales con ese país. Las redes sociales se han llenado de capturas de pantalla y comentarios humorísticos sobre supuestas llamadas de celebridades británicas, pero detrás de la anécdota se esconde una amenaza real.

El esquema ha sido reportado desde al menos 2024, primero en España y luego en otros países, lo que evidencia su carácter internacional y la dificultad de rastrear a los responsables.El robocalling no es ilegal en sí mismo. Muchas instituciones lo emplean legítimamente para notificaciones, encuestas o recordatorios, siempre que cuenten con el consentimiento del usuario.

El problema surge cuando se utiliza sin autorización o con fines engañosos. En varios países latinoamericanos, la legislación exige que las empresas obtengan permiso antes de contactar a los usuarios por teléfono, pero no todas cumplen con esta obligación. Además, muchas de estas operaciones se realizan desde el extranjero, lo que complica la aplicación de las normativas locales.

Temas Relacionados

Robocallingestafa telefónicamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: ¿Quién será el tercer eliminado del reality show?

La tercera gala de nominación ha puesto a todos con las emociones a flor de piel

La Casa de los Famosos

Supernova Strikers 2025 en vivo: Comienza la pelea de Alana vs Gala Montes

Empezó el evento que reúne a figuras de internet en una exhibición de boxeo en el Palacio de los Deportes

Supernova Strikers 2025 en vivo:

La Bande-Son Imaginaire convierte la tentación en un ritual moderno junto a DJ Scorpio 69

La agrupación mexicana explora la oscuridad y la libertad a través de símbolos oaxaqueños

La Bande-Son Imaginaire convierte la

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo: ganadores y

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del domingo 17 de agosto

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesina a por lo menos

Asesina a por lo menos seis policías comunitarios durante emboscada en Ayutla de los Libres, Guerrero

Cae en Oaxaca “La Hiena”, objetivo prioritario y presunta líder del Cártel San Luis Rey

Caen en Morelos dos hombres con 8 millones de pesos en metanfetamina en estado puro

Caen cinco presuntos miembros del CJNG en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Cae en Matamoros, Tamaulipas, hijo de “Tony Tormenta”, exlíder del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: ¿Quién será el tercer eliminado del reality show?

Supernova Strikers 2025 en vivo: Comienza la pelea de Alana vs Gala Montes

La Bande-Son Imaginaire convierte la tentación en un ritual moderno junto a DJ Scorpio 69

Supernova Strikers 2025: los mejores memes que dejó la victoria de Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

Contra Alexis y Facundo: así fueron todos los ‘Posicionamientos’ de La Casa de los Famosos México en la tercera gala de eliminación

DEPORTES

Supernova Strikers 2025 en vivo:

Supernova Strikers 2025 en vivo: Todo listo para la pelea de Alana vs Gala Montes

Supernova Strikers 2025: los mejores memes que dejó la victoria de Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

David Faitelson es abucheado en el Supernova Strikers 2025: así reaccionó el periodista de TUDN

Alana Flores imita a Canelo Álvarez para intimidar a Gala Montes previo a la pelea

Julio César Chávez afirma que una victoria de Canelo sobre Crawford es un triunfo más: “Si fuera de su peso, pues está bien”