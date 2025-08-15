México

Ángela Aguilar reaparece tras entrevista de Nodal y se quiebra durante transmisión: “Tu vida personal es más importante que tu arte”

La cantante se sinceró en un programa de radio al abordar el tema de la presencia femenina en la industria musical

Por Cinthia Salvador

La cantante se sinceró en
La cantante se sinceró en un programa de radio al abordar el tema de la presencia femenina en la industria musical . (Captura de pantalla @applemusic)

En una reciente emisión de Apple Music, Ángela Aguilar compartió reflexiones sobre su trayectoria como mujer dentro de la industria musical y destacó los desafíos a los que se enfrenta por motivo de su condición de figura pública. Este evento sucede precisamente horas después de que Adela Micha publicara la polémica entrevista de Christian Nodal donde habla de su relación con la hija de Pepe Aguilar.

La cantante con voz entrecortada subrayó: “Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”, declaró.

Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”, expresó la intérprete entre lágrimas.

La artista mexicana sostuvo que su posición pública implica una responsabilidad adicional: “Por eso elijo no formar parte de eso y elijo no usar mi plataforma para eso”, declaró Aguilar. Añadió que no aspira a que su espacio en los medios sirva para perjudicar a otras mujeres, sino para respaldarlas. “Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”, insistió ante los micrófonos de Apple Music.

Ángela Aguilar se quiebra en entrevista al afirmar que a la sociedad le importa más la vida privada de un artista que su arte. (@Christy7073)

Como ejemplo de referentes que la inspiran, Ángela Aguilar mencionó nombres de figuras femeninas que hacen historia en la música hispanoamericana: Chavela Vargas, Yaritza Martínez, Natalia Lafourcade, Jenni Rivera, su prima Majo Aguilar, Ana Barbara, Julieta Venegas y Silvana Estrada. “Esas mujeres abrieron puertas, porque esas puertas aún permanecen cerradas, y mostraron que las voces importan y que nosotras importamos”, sostuvo la cantante en el programa.

La cantante de regional mexicano también envió un mensaje de apoyo a las nuevas generaciones de mujeres que buscan consolidar sus carreras artísticas: “Me siento orgullosa de ustedes, de esta nueva generación de mujeres fuertes que quieren ser alguien en esta industria que muchas veces te trata como si no valieras nada”.

La cantante de regional mexicano
La cantante de regional mexicano también envió un mensaje de apoyo a las nuevas generaciones de mujeres que buscan consolidar sus carreras artísticas. Crédito: IG/angela_aguilar_

Reiteró su respaldo: “Para todas esas mujeres que están trabajando y luchando, sólo quiero decirles que estoy orgullosa de ustedes, las apoyo, y tienen a alguien de su lado”.

Al cierre de la conversación, los presentadores celebraron la franqueza y el compromiso de Aguilar, resaltando la importancia de su testimonio. Las palabras de la intérprete y su reacción en vivo provocó una oleada de comentarios y críticas. Ya que la controversia sobe su relación con Nodal se intensificó desde que el sonorense salió a dar la versión de su separación con Cazzu.

