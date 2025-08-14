Estos son los tamales mexicanos más dañinos y con más calorías de todos

Este platillo es importante consumirlo con moderación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tamales son un alimento tradicional de la gastronomía de América Latina, especialmente popular en México y Centroamérica que consisten en una masa de maíz rellena con diversos ingredientes, como carnes, vegetales, salsas, chiles, frutas o frijoles.

Esta preparación se envuelve en hojas de maíz, plátano u otras hojas vegetales y se cocina al vapor o en agua caliente.

La variedad de tamales es amplia y depende de la región y las costumbres locales pues pueden ser salados o dulces, y servirse como desayuno, comida principal o merienda.

Los tamales son parte importante de fiestas, celebraciones y rituales familiares en muchas culturas latinoamericanas; sin embargo, al igual que ocurre con otros platillos mexicanos, su consumo puede ser elevado en calorías y grasas saturadas.

Es por eso que aquí te damos una lista con algunos de los tamales que aportan más calorías para que recuerdes moderar su consumo.

Cuáles son los tamales mexicanos más dañinos de todos y sus calorías

Como mencionamos, algunos tamales mexicanos pueden considerarse menos saludables debido a su alto contenido calórico, grasas saturadas y sodio, sobre todo cuando se elaboran con ingredientes grasos y se preparan en porciones grandes.

Los tamales que suelen clasificarse como más dañinos desde el punto de vista nutricional incluyen:

Tamal de rajas con queso y crema: Estos tamales se preparan con masa de maíz con tiras de chile poblano, queso y crema. Calorías estimadas: 350-450 por pieza (por la presencia de lácteos y en ocasiones, manteca de cerdo).

Tamal de chicharrón: Relleno de chicharrón prensado (piel de cerdo frita o cocida en su grasa). Calorías estimadas: 400-500 por pieza (alto contenido de grasa saturada).

Tamal de mole con pollo o cerdo: Masa rellena de pollo o cerdo y cubierta de mole (que puede contener grasa, chocolate y semillas). Calorías estimadas: 350-450 por pieza.

Tamal de puerco en salsa roja o verde: Carne de cerdo con salsa, envuelto en masa con manteca. Calorías estimadas: 350-500 por pieza.

Es importante mencionar que el valor calórico puede aumentar si el tamal es grande o si la preparación lleva más manteca o relleno.

Por su parte, es bien sabido que el consumo de tamales suele acompañarse de bebidas como atole y pan como el bolillo, lo cual incrementa la ingesta de calorías por lo que se recomienda consumir los tamales sin otros complementos.

Para una opción más saludable, se pueden preparar tamales pequeños, con menos manteca y con rellenos magros como pollo, verduras o frijoles.