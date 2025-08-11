Sheinbaum confirma presencia de 81 mexicanos detenidos en el “Alligator Alcatraz”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que no está de acuerdo con este tipo de centros de reclusión (REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la mañanera del día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el número de mexicanos detenidos en el “Alligator Alcatraz”, el polémico centro en EEUU destinado a albergar hasta 5 mil migrantes mientras esperan su deportación.

Este lugar, ubicado al oeste de Miami, entre los condados de Miami-Dade y Collier, se encuentra rodeado de caimanes.

“Al 11 de agosto el Consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados”, mencionó la mandataria.

Además, agregó que hasta el 5 de agosto había 31 connacionales y 39 el 29 de julio y 11 el 23 de julio.

“Todos ellos están en comunicación con el cosnulado de México en Miami, ahí está nuestro compañero, exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos”, agregó.

También mencionó que su gobierno está trabajando para que las personas detenidas permanezcan en el “Alligator Alcatraz” el menor número de días.

La presidenta aclaró que no hay reportes de que se estén violando los derechos humanos de las personas detenidas; sin embargo, reiteró que no está de acuerdo con este medida.

“Evidentemente no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión”, declaró.