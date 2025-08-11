La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy, lunes 11 de agosto: Así funcionará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral | En vivo

La presidenta aseguró que Morena se mantiene cohesionado y muy unido, a pesar de las diferencias y discusiones internas. Sostuvo que los adversarios que esperan divisiones dentro del partido “se quedarán con las ganas”, ya que existe un sólido frente común.
“Es normal que haya diferencias, propuestas y discusiones. Pero nuestros adversarios se van a quedar con las ganas porque aquí no hay división, hay mucha unidad”, expresó.
Respecto al caso del menor asesinado en Los Reyes, La Paz, Estado de México, Sheinbaum informó que la fiscalía estatal investiga las razones por las cuales no se atendió la solicitud de ayuda presentada por la madre a las autoridades. Subrayó la necesidad de implementar cambios para evitar que situaciones similares se repitan. Indicó que la gobernadora Delfina Gómez ha mantenido contacto con la familia desde el inicio y que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también mantiene comunicación con la misma. Afirmó que el gobierno brindará todo el apoyo posible y que no debe repetirse el hecho de que una madre pida auxilio y no reciba respuesta por parte de las autoridades.
Pablo Gómez retomó la palabra y señaló que los sistemas políticos se transforman con el tiempo, pues cambian tanto los intereses en disputa como la forma en que la población participa en las decisiones públicas. Destacó que el escenario actual es distinto al del pasado, cuando un partido parecía contar con votos de sobra, pero la ciudadanía demandaba libertades. En la actualidad, dijo, la exigencia es una mayor participación popular, lo que obliga a cuestionar a quién representan los diputados. Consideró que la crítica ciudadana, combinada con la participación activa, puede dar origen a un verdadero proyecto de transformación, por lo que llamó a convertir las observaciones y cuestionamientos en propuestas que impulsen cambios sustanciales.
Sheinbaum aclaró que la integración de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral no implicará gasto adicional, ya que estará conformada por servidores públicos en funciones. Explicó que el cargo ocupado por Pablo Gómez corresponde a una plaza de asesoría en la Presidencia, previamente desempeñada por Sergio Salomón, actual titular del Instituto Nacional de Migración, y que se encontraba vacante. Añadió que el objetivo es lograr la participación más amplia posible, sin restringir el derecho de intervención de ninguna persona interesada.
Sheinbaum afirmó que se brindará apoyo a las zonas más afectadas por las inundaciones, ocasionadas por la intensa lluvia torrencial registrada ayer.
La presidenta informó que, hasta el 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha realizado entrevistas a 81 mexicanos recluidos en la prisión de Alcatraz de los Caimanes, en Florida, Estados Unidos. Añadió que la dependencia continúa atenta para brindar el apoyo necesario a los connacionales.
El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, explicó el decreto de esta iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum (publicado el 4 de agosto).
De acuerdo con Gómez, uno de los ejes centrales es fomentar la participación ciudadana en el proceso de transformación del marco electoral. Señaló que la comisión tendrá entre sus funciones convocar a la población a expresar su opinión sobre los cambios que considere necesarios en la legislación electoral, así como realizar los análisis correspondientes.
Además, precisó que se integrarán grupos de trabajo para desarrollar las tareas encomendadas y se expedirá un reglamento interno que regule su operación. La comisión estará vinculada a las dependencias del Ejecutivo federal, en particular:
Como seguimiento a la estrategia nacional para estabilizar el precio de la gasolina, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, señaló que el precio regular del combustible continúa su disminución promedio a nivel nacional: $23.56 al 8 de agosto.
La canasta básica más barata a nivel estatal se registró en $749.51 pesos en Veracruz. En contraparte, la más cara cuesta $1,005.98 pesos y se encontró en Ciudad Juárez, Chihuahua. La diferencia entre ambas canastas es de $256.47 pesos.
Escalante refirió que la remesadora Finabien es la que más dinero (pesos) da por dólares enviados por los connacionales en EEUU hacia México.
Luego de supervisar los avances en la construcción de algunas obras en Hidalgo y la Ciudad de México durante este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará ‘La Mañanera’ desde Palacio Nacional a las 7:30 horas.