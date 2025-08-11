La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy, lunes 11 de agosto: Así funcionará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral | En vivo

Sobre el niño asesinado en Los Reyes, La Paz, Estado de México

Respecto al caso del menor asesinado en Los Reyes, La Paz, Estado de México, Sheinbaum informó que la fiscalía estatal investiga las razones por las cuales no se atendió la solicitud de ayuda presentada por la madre a las autoridades. Subrayó la necesidad de implementar cambios para evitar que situaciones similares se repitan. Indicó que la gobernadora Delfina Gómez ha mantenido contacto con la familia desde el inicio y que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también mantiene comunicación con la misma. Afirmó que el gobierno brindará todo el apoyo posible y que no debe repetirse el hecho de que una madre pida auxilio y no reciba respuesta por parte de las autoridades.