La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Después de algunas horas haciendo ejercicio, Abelito junto al resto de los habitates del cuarto noche posaron para las cámaras. Facundo también estuvo presente y la única mujer que se unió fue Mar Contreras.

Este viernes 8 de agosto los habitantes vivirán su segunda fiesta temática y se conocerá a la mujer ganadora de la salvación. Debido a que Ninel Conde y Dalílah Polanco pertenecen al mismo cuarto, la persona que saldrá de la placa de nominados será del Team Día.

Los famosos se ejercitan previo a la prueba por el robo de salvación y su segunda fiesta temática

