La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Abelito organiza sesión de fotos con sus compañeros del cuarto noche
Después de algunas horas haciendo ejercicio, Abelito junto al resto de los habitates del cuarto noche posaron para las cámaras. Facundo también estuvo presente y la única mujer que se unió fue Mar Contreras.
Los famosos se ejercitan previo a la prueba por el robo de salvación y su segunda fiesta temática
Este viernes 8 de agosto los habitantes vivirán su segunda fiesta temática y se conocerá a la mujer ganadora de la salvación. Debido a que Ninel Conde y Dalílah Polanco pertenecen al mismo cuarto, la persona que saldrá de la placa de nominados será del Team Día.