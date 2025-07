Joaquín López-Dóriga revela que una neumonía lo llevó al hospital y faltó a su noticiero por primera vez en 31 años

Joaquín López-Dóriga regresa a su noticiero tras hospitalización por neumonía (Facebook Joaquín López-Dóriga)

“Y las vacaciones sí voy a tomar, no son merecidas, pero son necesarias”, expresó Joaquín López-Dóriga al regresar a su espacio informativo, tras una ausencia que sorprendió a su audiencia y marcó un hito en su extensa carrera.

La declaración, emitida en su noticiario de Grupo Fórmula el 28 de julio, sirvió como punto de partida para explicar el motivo de su desaparición temporal de los micrófonos, algo que no había ocurrido en más de tres décadas de labor periodística ininterrumpida.

La noticia principal, confirmada por el propio López-Dóriga ante sus escuchas, fue que una neumonía lo obligó a ser hospitalizado y a suspender su trabajo por primera vez en 31 años.

El periodista explica su ausencia, la primera en 31 años de carrera ininterrumpida (X)

“Todavía no me he ido de vacaciones”, aclaró el periodista, antes de relatar que el lunes anterior, tras concluir su jornada, recibió una revisión médica que determinó su internamiento inmediato.

“Me pegó una neumonía; el lunes todavía estaba aquí, y saliendo de aquí, me revisaron, y me dijeron ‘te quedas’. Y me quedé (internado) me quedé internado y ya me curé. Gracias a la vida, gracias a Dios. Es la explicación de la ausencia de la semana pasada”, detalló en su intervención.

La trayectoria de Joaquín López-Dóriga abarca más de medio siglo y ha dejado huella en los principales medios de comunicación de México. Su incursión en el periodismo comenzó en El Heraldo de México, donde dio sus primeros pasos en la prensa escrita.

López-Dóriga agradece el apoyo de la audiencia y reflexiona sobre la importancia de la salud (Foto: Cuartoscuro)

Para 1970, se integró al noticiero 24 Horas junto a Jacobo Zabludovsky, lo que marcó el inicio de su presencia en la televisión nacional.

A lo largo de los años, su voz y su imagen se consolidaron en distintos formatos. Entre 2000 y 2016, López-Dóriga condujo el noticiero nocturno de Televisa, uno de los espacios informativos de mayor audiencia en el país.

Desde 1994, encabeza el programa radiofónico López-Dóriga en Radio Fórmula, donde ha mantenido una presencia constante y se ha convertido en referente para varias generaciones de oyentes.

Durante su explicación, el periodista no ofreció detalles adicionales sobre el proceso de recuperación, aunque aseguró que ya se encuentra restablecido. “Ya me curé”, afirmó, subrayando el alivio tras el episodio de salud que lo mantuvo alejado de su labor habitual. La ausencia, inédita en su carrera, fue interpretada por algunos como un posible inicio de vacaciones, hipótesis que él mismo desmintió al precisar que la causa fue estrictamente médica.

La reaparición de López-Dóriga en su espacio informativo fue recibida con mensajes de apoyo y reconocimiento por parte de su audiencia, que ha seguido su trabajo tanto en prensa escrita como en radio y televisión.