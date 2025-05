¿Qué le pasó a Federica Quijano? Esta es la razón por la que fue hospitalizada de emergencia y necesita una operación

La cantante nació el 16 de agosto de 1971; actualmente tiene 53 años. (IG: @federicaquijano)

Janine Patricia Quijano Tapia, mejor conocida en el medio artístico nacional como Federica Quijano, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras grabar un video desde la camilla de un hospital.

De acuerdo con la información que compartió la cantante en su publicación de Instagram, ingresó a un hospital de la Ciudad de México el lunes 5 de mayo con la esperanza de someterse a una operación en la columna que necesita, pero no pudo hacerlo debido al incumplimiento con un trámite de su seguro médico.

“Estoy internada, estoy en el hospital (...) sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de los doctores de la aseguradora. Les pido, por favor, que me ayuden, que me manden a su doctor”, contó.

La integrante de Kabah no reveló cuál es su padecimiento, sin embargo, aseguró que sufre dolores tan intensos que en ocasiones le imposibilitan caminar.

“No puedo ir, no puedo caminar. Me piden que programe mi cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo a ver qué día se siente mejor o qué día se siente peor. Lo que necesito es su ayuda”, comentó.

De esta manera, la cantante hizo un llamado para que la aseguradora que contrató desde hace aproximadamente 30 años mande a un médico al hospital en donde se encuentra internada para que la valore y pueda proceder la cirugía.

“Es una operación de columna a la cual tengo mucho miedo, no es algo que quiera hacer, no es algo tengo tiempo, tengo que estar trabajando, por lo mismo, les pido que me ayuden”, dijo.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre el estado de salud de la cantante ni si ya estableció comunicación con la aseguradora en cuestión.

¿Cuántos hijos tiene Federica Quijano y quiénes son sus padres?

Federica Quijano es una actriz, cantante y empresaria mexicana que alcanzó la fama en los años 90 con el grupo Kabah. También ha incursionado en la política y luchado por temas relacionados con la adopción.

Los integrantes de Kabah no se han pronunciado respecto al estado de salud de Federica Quijano.

Esto después de atravesar dos procesos de adopción. Afortunadamente, logró hacerlo con éxito y actualmente es madre de dos niños: María y Santiago.

Cabe recordar que uno de los sueños más grandes de la cantante era tener hijos, pero no pudo concebirlos debido a complicaciones relacionadas con una endometriosis.

“No pudieron (sacarle óvulos); sí la padeció porque ama ser mamá”, contó su hermano Apio Quijano en ‘La Casa de los Famosos México’.