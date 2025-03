¿Quién es la conductora mexicana ‘favorita’ de Christian Nodal?

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Christian Nodal es hermético sobre su vida amorosa desde que terminó su compromiso matrimonial con Belinda (2020-2022); pues aunque compartió algunos detalles de su relación y paternidad con Cazzu (2022-2024), terminó por romper cualquier tipo de comunicación con medios mexicanos en cuanto anunció su noviazgo y posterior matrimonio con Ángela Aguilar (2024).

Tras encabezar titular durante aproximadamente 10 meses por su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar, Nodal decidió cambiar su estrategia y concedió varias entrevistas a diversos medios de comunicación con motivo de su primera presentación en la Plaza de Toros La México.

El matrimonio vive en Estados Unidos. |Ventaneando

Christian Nodal externa su cariño por famosa conductora mexicana

El intérprete de Botella tras botella habló con Flor Rubio (periodista de espectáculos y conductora de Venga la Alegría) sobre su matrimonio con Ángela Aguilar.

“Yo siento que la vida lo más bello que tiene son las sorpresas. Siento que es una de las sorpresas más bellas que me ha tocado en la vida, lo estoy disfrutando mucho. Más allá de la boda, que representa muchas cosas, lo que más valoro y con lo que estoy más feliz es con coexistir juntos, amarnos y estar juntos”, declaró.

La manera en que Christian Nodal se desenvolvió durante la entrevista llamó la atención de Flor Rubio, quien no dudó en halagar su actitud y el cantante respondió con una gran revelación.

El cantante concedió varias entrevistas en México por su show en la Plaza de Toros Credito: venga la alegria

“Yo a ti te quiero mucho, ya te conozco“, comentó.

El cantante confesó que todavía siente se siente extraño cuando ofrece entrevistas, pues se considera una persona que prefiere observar sobre hablar.

“Es algo que creo que la gente no está acostumbrada a ver, yo sinceramente te lo digo, me encanta estar en la televisión, soy más de observar, no me gusta estar hablando ni nada de eso, me gusta divertirme”, comentó.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Sin embargo, el cantante dejó entrever que siente más confianza con Flor Rubio en comparación con otros comunicadores o periodistas. Y es que no respondió con la misma actitud en todas las entrevistas.

“A ti ya te conozco de varios años y siempre tus entrevistas son muy lindas, muy bonitas y yo creo que por eso me ves con una sonrisota. Además, creo que ese sombrero te queda muy bonito”, añadió.

La conductora respondió con un agradecimiento por la confianza y se sonrojó luego de que el cantante la elogió por su look, especialmente por el sombrero blanco que él le regaló.