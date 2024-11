Maryfer Centeno confirma demanda contra Mr Doctor; el caso escalará a juicio: “Y no soy la única que demandó”

(Captura de pantalla YouTube Mr. Doctor)

La reconocida grafóloga y abogada Maryfer Centeno rompió el silencio sobre el caso legal que mantiene contra el youtuber Mr. Doctor, quien previamente la señaló en un video con una serie de comentarios que desataron polémica en redes sociales.

Durante una entrevista con Mafian TV, Centeno confirmó que su denuncia ya fue judicializada, lo que significa que el caso se encuentra en camino a juicio.

“Gracias a Dios la denuncia la interpuse... ahora estamos pues esperando qué es lo que sigue. Yo no puedo hablar del juicio evidentemente, pero también ahí justamente es cuando me enteré que también hay otra persona [que lo demandó], que no soy la única persona”, explicó la grafóloga, dejando entrever que podrían existir más afectados por las acciones del Mr Doctor.

Maryfer Centeno también aclaró que por su parte había decidido no hacer público el proceso para respetar los protocolos legales. En ese sentido criticó la exposición que hizo Mr. Doctor al llevar el tema a las redes sociales. La experta en lenguaje corporal enfatizó la importancia de manejar estas situaciones con discreción y apego a la ley.

“Yo no entiendo qué afán de hacerlo público cuando pues... esto tendría que haber sido un tema absolutamente respetuoso de la ley. Hay que ser respetuoso de la ley, hay que ser respetuoso de las autoridades. Es importantísimo ser respetuoso de la autoridad, de un proceso, no todo son visitas”, puntualizó.

Durante la entrevista, Mafian TV reconoció a Maryfer Centeno como un ejemplo para la sociedad, especialmente para las mujeres, al alzar la voz y tomar medidas legales contra el tipo de violencia que asegura haber sufrido.

A través de un video que compartió en redes sociales, el influencer aseguró que contactó a Maryfer Centeno para debatir sobre una polémica afirmación hecha en "Hoy". (Captura de pantalla YouTube)

“La violencia no es normal, durante mucho tiempo hemos vivido rodeadas de machismos y de micromachismos y los hemos incluso fomentado. Las mujeres ganamos menos, en las casas hacemos doble trabajo, llegamos a cuidar, a limpiar y estamos mucho más propensas a cualquier ataque”, respondió Centeno.

Aunque no se han revelado más detalles sobre los cargos específicos o las próximas acciones legales, la confirmación de que el caso ha sido judicializado indica que el asunto escalará a juicio en los próximos meses. Hasta ahora, el youtuber no ha emitido declaraciones públicas sobre el estatus actual del caso.

Maryfer Centeno reiteró su compromiso con la justicia y dejó claro que no permitirá que este tipo de agresiones queden impunes, lo que aseguró marca un precedente para aquellos que utilizan el internet como espacio para violentar o denigrar a otros.