Sobreviviente del ataque en Tacubaya relata qué pasó: “Cuando ya me vio en el suelo, se retiró”

Víctima de ataque da a conocer cómo sucedieron los hechos | Foto: X @LupitaJuarezH

Pasaban las 12:00 horas del martes 19 de noviembre y, aunque ya no era ‘hora pico’, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro albergaba a un gran número de personas que se disponían a llegar a sus casas, lugares de trabajo u otro punto de la urbe, sin pensar que en la estación Tacubaya, decenas de usuarios serían testigos de una agresión, de la que cuatro ciudadanos resultaron apuñalados, entre ellos el señor Plácido Martín quien relató en entrevista cómo fue que logró sobrevivir.

La periodista Azucena Uresti fue la encargada de charlar con el hombre de 63 años de edad quien, una vez que fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), fue llevado al Hospital Ruben Leñero donde médicos le dieron el alta médica, aunque esto no ha sido motivo de celebrar que su salud está al 100 por ciento, pues dio a conocer que aún se encuentra hinchado por las heridas que sufrió.

“Estoy herido, inflamado todavía por las agresiones con el arma blanca”, declaró.

‘El Jommy’, de 26 años de edad, ingresó a la estación antes referida, y la cual pertenece a la Línea 7 de la red de transporte público, portando consigo un arma punzocortante, misma que no solo pasó desapercibida por los policías que resguardan la estación, sino que además fue vista hasta que los usuarios corrieron a modo de salvaguardar su integridad.

El agresor saltó a las vías pero fue detenido por policías capitalinos

Así fue la agresión en el Metro

Durante la entrevista que el señor Plácido concedió a la comunicadora, la víctima refirió que, pese a lo que se observa en los videos que se hicieron virales, los hechos comenzaron en el área de escaleras que conducen al transborde y no en los andenes.

“La agresión empezó ahí donde uno desciende de las escaleras, pensé que se estaban peleando por los empujones, pero era la agresión, ahí agredió como a tres y se echaron a correr hacia donde yo estaba”, dijo el hombre.

Ante la incertidumbre por desconocer que un sujeto estaba hiriendo de gravedad a los usuarios de la red de transporte más usada por habitantes del Valle de México, Don Plácido destacó que terminó por caer al piso a consecuencia de la multitud, momento que el hoy detenido aprovechó para no solo golpearlo, sino también apuñalarlo con el arma que portaba.

“Caí consciente y luego sentí que me dio unas patadas, gracias a Dios no me desmayé, me mantuve fuerte y esa persona cuando ya me vio en el suelo se retiró”, dijo.

En la red social X -antes llamada Twitter-, se difundió un video donde el agresor corre por el anden de la estación Tacubaya detrás de los usuarios que trataban de ponerse a salvo. Tras ello, se muestra cómo alcanza a un joven y, de un brinco, le clava el puñal en la espalda, consiguiendo que el resto de los ciudadanos, los cuales esperaban el tren en el lado contrario de la estación, gritan a modo de pedir ayuda.

El sujeto persiguió a los usuarios del Metro hasta apuñalarlos. |Crédito: X @LupitaJuarezH

El señor Plácido, a juzgar por su relato, había sido herido metros más atrás, punto hasta el cual los cuerpos de emergencia le brindaron primeros auxilios para después llevarlo al nosocomio del cual fue dado de alta esa misma noche para con ello, continuar con la recuperación en casa.

“Me dijeron que todo estaba perfecto, que no había fractura ni nada”, destacó la víctima.

El señor Plácido Martín quedó tendido en las instalaciones del Metro tras ser apuñalado | Foto: X @LisetGlezG

Metro no ha dado ayuda a víctimas

Momentos antes de darse a conocer el relato del señor Plácido, el padre de Roberto Ruiz de 32 años, quien figuró como otro de los atacados por ‘El Jommy’, denunció que ni las autoridades capitalinas o el Metro de la Ciudad de México habían tenido algún tipo de acercamiento a modo de darle a conocer cómo se entregaría la ayuda a la que los afectados por algún incidente tienen derecho cuando los hechos ocurren dentro de las instalaciones.

Romualdo, como se identificó al padre de la víctima, pidió no solo que se ponga más seguridad dentro de las instalaciones del transporte público, sino también que el Metro diera a conocer más detalles ya que al no contar con apoyo, en especial económico, se desconocía cuánto tiempo debía permanecer en las inmediaciones del nosocomio, en especial porque su hijo aún no ha sido dado de alta.

“A mí me avisaron, yo no supe qué fue lo que había pasado. Ya lo vi, pero no me dijo no me dijo ni una palabra (...) No se a qué hora me voy a ir de aquí y no tengo ni para pasaje. No me han dicho nada”, resaltó el padre de la víctima.

Aunque el señor aseguró que ya pudo ver a su hijo, las autoridades capitalinas no se han acercado para darle ayuda y solventar gastos hospitalarios Crédito: X @MrElDiablo8