Así fue como Sophie Ellis-Bextor transformó el Corona Capital 2024 en una fiesta disco | FOTOS

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital 2024

La cantante británica Sophie Ellis-Bextor llevó a todos sus fans mexicanos a un viaje frenético de música dance dentro del último día de actividades del Corona Capital 2024, al que asistieron miles de melómanos.

Durante 60 minutos la anfitriona enamoró a todos con su carisma y un repertorio lleno de éxitos con los que nadie se quedó sin cantar y bailar al ritmo de la música en este regreso de la intérprete a tierra Azteca.

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital 2024

“Me sorprendo de ver a muchos de ustedes, muchas gracias”, saludó la intérprete de 45 años quien gracias a su música hizo que todos se olvidaran por un momento del cansancio provocado por el día tan maratónico que se vivió en la tercer jornada del festival, realizado en la curva cuatro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Una sonrisa completa mostraba la intérprete quien utilizó unas zapatillas plateadas y un diminuto vestido del mismo color, con lo que daba giros, saltos y hasta patadas al aire al compás de sus canciones más icónicas.

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital 2024

El show arrancó con el tema “Crying at the discoteque” momento en el que luces multicolores se sincronizaban con los beats, al igual que imágenes psicodélicas invadían una pantalla gigante, detrás de la cantante y junto a algunos instrumentistas.

Con cada pieza, la estrella internacional unía la nostalgia con la actualidad. Una de las más coradas fue su hit “Murder on the dancefloor”, en donde la carpa del escenario Viva Tent, el único techado estalló con ovaciones.

La artista replicó la coreografía original del video, arrancando más gritos y gritos de los presentes, quienes parecía que estaban hipnotizados por su talento.

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital 2024

Sophie Ellis-Bextor enamora con covers en su set

En el setlist también incluyó “Not giving up of love” y “Heartbreak (make me a dancer)” en donde la cantante les hacía una petición especial. ”Necesito su ayuda, muéstrenme sus brazos”.

Mientras que ella se desplazaba por el entarimado, un fan le lanzó una corona de flores que ella se colocó en la cabeza por unos minutos, mientras que este lugar ya era una discoteca retro, sobre todo con “Hypnotized”.

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital 2024

Estuvieron presentes algunos covers como “Gimme! Gimme! Gimme!”, de ABBA, el clásico “Like a prayer” de Madonna” y “Lady (hear me tonight)”, de Modjo, con lo que Sophie no paraba de mostrar su elegancia.

Sophie Ellis-Bextor expresó su amor por México, compartiendo que había disfrutado de tacos en un tour gastronómico que tuvo previo a este concierto.

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital 2024

“Ésta es mi segunda vez en la Ciudad de México y ha sido maravilloso, déjenme oírlos. La última vez que vine tenía 22 años y ahora tengo 45, pero prometo que no pasarán otros 22 años para estar de nuevo aquí con ustedes”, con lo cual recibió con gritos ensordecedores de todos.

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital 2024