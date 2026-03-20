Sofía Castro defiende su protagónico en Hermanos Coraje, telenovela producida por su papá

La elección de Sofía Castro como protagonista de Hermanos Coraje reaviva el debate sobre el acceso de los hijos de famosos en el mundo del entretenimiento. (IG: @sofia:96castro)

La llegada de Sofía Castro al papel principal de Hermanos Coraje se produce en medio de un debate sobre el fácil acceso de los hijos de figuras influyentes a la industria del entretenimiento.

Ante las especulaciones, la hija de Angélica Rivera y de José Alberto “El Güero” Castro, ha puesto énfasis en que su participación como protagonista es el resultado de años de formación y trabajo constante, y no solo de vínculos familiares.

La producción de Televisa, dirigida por su propio padre, presentará una historia donde los lazos familiares y los secretos del pasado marcan el ritmo de la trama.

Sofía Castro sostiene que su preparación y años de esfuerzo respaldan su protagonismo en la nueva telenovela de Televisa, más allá de sus lazos familiares. (Instagram/@sofia_96castro)

Además de la joven actriz, Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio integran el reparto principal, mientras que Mar Contreras y Dalílah Polanco asumen los roles antagónicos. Sin embargo, la vuelta de Patricia Navidad a la televisión es uno de los principales atractivos del proyecto.

Sofía Castro reacciona a las críticas por su protagónico en Hermanos Coraje

Frente a los cuestionamientos sobre su condición de “nepo baby”, Sofía Castro afirmó: “La verdad creo que tenemos la chamba triple de demostrar que estamos ahí por nosotros, pero nos hace ser mejores”, dijo para Univision.

De acuerdo con la intérprete de 29 años, la exigencia pública de justificar su lugar en la pantalla es una motivación extra para fortalecer su compromiso profesional, aunque reconoce el valor de la preparación y el esfuerzo a lo largo de los años.

“Nos hemos preparado mucho y le hemos echado muchas ganas para tener un lugar en esta industria”, agregó.

El elenco principal de Hermanos Coraje incluye a Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio, bajo la dirección de José Alberto 'El Güero' Castro. (Captura de pantalla)

El legado de Sofía Castro en las telenovelas mexicanas

En ese mismo encuentro, fue cuestionada sobre el peso de su herencia. Castro reconoció ser parte de una de las familias más importantes en la televisión mexicana, pero no pasó desapercibido su esfuerzo.

“Yo siempre lo he dicho, nunca voy a negar la cruz de mi parroquia, pero ahora sí que nadie me quita lo que he estudiado y lo que he trabajado”, resaltó.

Finalmente, sobre las críticas tras su protagonismo en Hermanos Coraje, señaló que su preparación y dedicación han sido constantes desde sus primeros pasos en el medio y no es solo una consecuencia de su apellido.

La actriz remarca que la presión mediática por justificar su posición en la pantalla se convierte en incentivo para redoblar su preparación y compromiso. Foto: Televisa

Así anunció Sofía Castro su protagónico en Televisa

La confirmación de Sofía Castro como protagonista fue difundida a través de su cuenta de Instagram, donde expresó: “Los Coraje y Clara. Así empieza esta historia. Emocionada y profundamente agradecida. Qué bonito compartir esto con ustedes 3 y con todo el resto del elenco. Muy pronto”.

Cabe señalar que la actriz cuenta con experiencia en títulos como Esperanza del corazón, Cachito de cielo, Por siempre mi amor, El hotel de los secretos, Vino el amor y Por amar sin ley, además de participaciones internacionales.