“Ya me hablaron”; Sergio Corona está trabajando con la productora de LCDLFM tras el fin de ‘Como dice el dicho’

(Instagram)

Como dice el dicho fue un programa que acompañó a muchas familias durante años a su hora de comida. Pues esta serie de Televisa no sólo retrataba historias ficticias, sino que también contaba con el carismático Don Tomás -interpretado por Sergio Corona- y que siempre tenía un refrán bajo la manga.

No obstante, con más de una década al aire, recientemente se informó que el show llegaría a su fin. Esto causó tristeza entre muchos de los fans, quienes se preguntaron que haría Corona tras este suceso.

Fue en este sentido, que el artista no sólo reveló su sentir sobre el final de Como dice el dicho, sino que también reveló que ya se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que involucra a la productora de La Casa de los Famosos México.

Rosa María Noguerón. (Instagram)

¿Qué está haciendo Sergio Corona tras el final de Como dice el dicho?

En entrevista para El Sol de México el famoso reveló que se encuentra en buen estado anímico tras la salida al aire del programa.

“Se terminó la serie Como dice el dicho. La semana pasada fue el último episodio que grabamos de la temporada 14. Y duramos 15 años al aire interrumpidamente. A Como dice el dicho le fue muy bien en todos estos años, la verdad y a mí también como don Tomás”, dijo para ese medio.

El artista mencionó que a sus 96 años aún tiene ofertas de trabajo y reveló que ya está en un proyecto nuevo que resulta muy prometedor.

Sergio Corona (Ig sergiocoronaoficial)

“Tengo llamado dos días de esta semana –el jueves 14 y viernes 15-, voy a trabajar en el nuevo proyecto de Rosa María Noguerón que ya se está grabando. Sólo leí los libretos, no recuerdo el nombre de la serie o programa. En mi caso trabajo con apuntador, así grabo mis escenas para la televisión”, puntualizó.

Sergio Corona puntualizó que además de ese nuevo trabajo, también sigue recibiendo otras ofertas. Asimismo, destacó que quiere estar cerca de sus seres queridos.

“Ya me hablaron para otros proyectos, yo estoy listo. Me encanta mi trabajo, me divierto y me da mucho gusto tener actividad (...) Me alegra vivir y tengo muy buenos amigos, estoy muy bien con mi esposa, aunque yo soy el que hace la comida y ella descansa, se acuesta y se duerme”, puntualizó.