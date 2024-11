“Me dijo que le encantaba mi pelo”: Lucero Mijares reacciona a su encuentro con Ariana Grande en CDMX

Lucerito conoció a una de las personas que más admira. Créditos: Reuters/IG, luceromijaresoficial

Durante las últimas horas Ariana Grande y Cynthia Erivo han acaparado la atención de los capitalinos con su visita a la Ciudad de México como parte de la premier de la cinta “Wicked” en el Auditorio Nacional.

Todo ocurrió en la tarde del 11 de noviembre, cuando miles de fanáticos de las estrellas internacionales se dieron cita en el recinto para presenciar la llegada de las actrices a la alfombra amarilla instalada al exterior del lugar.

“Estoy muy emocionada de estar aquí, es hermoso poder compartir Wicked con todos ustedes. Todos han sido muy gentiles con nosotras”, mencionó la también cantante.

Por su parte, Erivo expresó: “Son probablemente el mejor público que hemos tenido”. Entre gritos y alegría de la gente, la actriz de “Nickelodeon” acaparó el amor del público al decir en español “Te amo mucho”.

Además de la alfombra amarilla, conducida por Tania Rincón y Diego Alfaro, parte de los fans pudieron disfrutar de un meet & greet con los actores principales de la cinta en el hotel St. Regis.

Entre los presentes a la convivencia se encontraba Lucero Mijares, quien se mostró emocionada por compartir su experiencia para los medios a través de un video en TikTok.

“Fue increíble, como pueden notar lloré bastante, no con ellas afortunadamente, y les quería decir muchísimas cosas, pero obviamente me quedé súper trabada. Las amo, las adoro, han sido parte de mi vida por mucho tiempo”, confesó.

Sin poder creer lo que había sucedido momentos antes de su encuentro con la cámara, la joven aprovechó para reconocer la buena actitud que mostraron los actores al conocer a su público mexicano.

“La sencillez de las dos no la puede creer. Ariana me dijo que le encantaba mi pelo, que estaba muy bonita y me morí. Le dije que las admiraba, que las quería”, compartió.

Finalmente, se mostró reflexiva al hablar sobre el significado de la autenticidad como figura pública, aspecto que se relaciona con la película: “Hay que ser nosotras mismas, estemos donde estemos. Habrá muchos ‘no’ y muchas audiciones que nos darán un ‘no’, pero hay que seguir adelante”.

Después de dar a conocer su reacción en redes sociales, su grupo de seguidores compartió que ellos sentirían lo mismo al conocerla, por lo que la publicación se llenó de amor y buenos deseos para la cantante emergente.

“Ella se lo merecía”, “Eres muy talentosa. Me encanta tu humildad”, “Yo el día que la conozca a ella y a su mamá trabada voy a quedar”, entre muchos otros, son algunos de los comentarios que se pueden leer.