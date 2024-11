Gala Montes reveló qué fue lo que le salvó la vida tras sufrir depresión

La actriz explicó cómo logró reivindicar su camino y destacó la importancia de la salud mental. (Instagram/ @galamontes)

Recientemente, Gala Montes tuvo una entrevista con la revista “Open”, donde compartió detalles sobre su experiencia en La Casa de los Famosos México. Asimismo habló sobre lo que considera crucial para su bienestar emocional.

Durante la conversación, Montes explicó que su paso por el reality show fue algo que necesitaba y al mismo tiempo la motivara por lo que salió una “Gala renovada”.

“Para mí fue como un regalo de la vida entrar a ese reality lo necesitaba mucho, necesitaba desconectarme y necesitaba enfocarme en algo que me motivara, que me diera vida y como también en los papeles que hago. (...) Puedo decir que este proyecto me dio vida”.

Montes expresó que experimentó una transformación en el reality show. “Ahora pienso que yo no le doy vida a los personajes. Los personajes me dan vida a mí”, señaló. LCDLFM marcó un antes y después en su trayectoria.

La cantante Gala Montes explicó que ingresar al reality show era lo que necesitaba. (ViX)

Otro tema importante que la cantante abordó fue la terapia y el “body positive”, dos pilares que le salvaron la vida. “Pues la terapia me salvó la vida. La verdad es que es el dinero mejor invertido en mi vida. Me ha ayudado mucho a conocerme a mí misma, a conocer por qué tengo ciertos patrones negativos, por qué hago ciertas cosas y me ha ayudado a reivindicar mi camino, como el waze”, aseguró.

“Entonces es un poco como hacer un escáner de tu persona de hacia dónde vas y me ha ayudado mucho, no solamente en lo personal sino en lo laboral”.

Acerca de tener una visión positiva del cuerpo físico Montes destacó su impacto transformador, pues este enfoque le permitió comprender que el éxito no depende de la apariencia física, sino de la aceptación personal y el respeto hacia todos los cuerpos, independientemente de su forma o color.

“Es lo mejor que pudo existir. No sé quién lo inventó, quién le dio ese nombre, pero a mí me ha salvado la vida. El entender que eres más que un cuerpo y que puedes ser exitoso o exitosa a pesar de que la sociedad se ha encargado de que te sientas inseguro en tu propio cuerpo”, expresó.

Señaló también que ese proyecto le dio una nueva motivación.(Facebook Gala Montes)

Finalmente calificó al movimiento como algo revolucionario, ya que promueve la igualdad de oportunidades y el respeto universal, sin importar las diferencias físicas, “Me parece maravilloso y me parece lo mejor que pudo llegar”.

Cabe señalar que la exparticipante de La Casa de los Famosos México continúa siendo tendencia en redes sociales, ya que ha estado muy activa en sus nuevo proyectos.