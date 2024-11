Youtuber asegura que no hay acta de matrimonio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Días después de su boda, en redes sociales ha circulado un video de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Los Cabos. (@nodal, @nodalista_jr)

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar no ha dejado de comentarse desde aquella lujosa fiesta en la hacienda San Miguel de las Palmas, pero ahora se especula que este matrimonio habría tenido algunas irregularidades.

En redes sociales, hay quienes aseguran que el casamiento entre los cantantes de regional mexicano no ocurrió de la forma más legal posible, este rumor fue difundido por el youtuber Mauricio Riveroll, mejor conocido como Maurg1.

El creador de contenido comentó que intentó buscar el acta de matrimonio y no lo logró, Maurg1 tomó la desición de indagar por el comentario que le hizo su seguidora. La mujer asegura trabajar en el Registro Civil de Morelos —estado donde se celebró la boda—y dijo que el documento no está disponible.

En el mensaje, la seguidora de Maurg1 acusa supuesta corrupción, pues le parece extraño que estén disponibles las actas 153 y 155, pero no la 154, el número que correspondería a la de Nodal. Cabe señalar que el motivo por el que esta persona contactó al YouTuber fue denunciar algunas inconformidades de autoritarismo por parte de su jefe.

(Captura de pantalla YouTube/maurg1)

Este es un fragmento de la información que le fue supuestamente filtrada al youtuber:

“Ellos se presentaron a la oficina obviamente... lo raro es que su acta (que es un documento público y puede consultar cualquier ciudadano) no se encuentra disponible en el sistema nacional de actas de nacimiento, es el acta 154 de matrimonio correspondiente al año 2024 de hecho no necesitarías mayor información para que te puedan consultar el acta, pero mágicamente esa acta no está en sistema”

Cabe señalar que esta información no es oficial y es importante no tomarlo como una verdad absoluta, pero en medio de la polémica, algunas personas de internet consideran que esto es la prueba definitiva de que habría algún interés monetario o de conveniencia mediática detrás del matrimonio.

Por qué recordaron la pelea de Natanael Cano con Pepe Aguilar

La polémica empezó en 2020 y ahora sus fans dicen que siempre tuvo la razón Crédito: (YT/@pepegarza)

La historia entre Natanael Cano y los Aguilar se remonta a 2021, cuando Pepe Aguilar criticó duramente el género de los corridos tumbados. En respuesta, el joven defendió su música y su trayectoria, afirmando que su éxito no dependía de un apellido reconocido en la industria, sino de su propio esfuerzo. “Yo no traigo apellido, no vengo de familia”, declaró en su momento.

A pesar de las tensiones iniciales, Cano y la familia Aguilar lograron reconciliarse; sin embargo, el recuerdo de sus enfrentamientos resurgió recientemente y hay quienes dicen que el cantante de corridos siempre tuvo la razón por detectar ciertas actitudes hostiles.