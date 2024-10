Olivia Collins relató oscura experiencia paranormal: “Me afectó espiritualmente”

Olivia Collins revela su sordera desde la infancia y su habilidad para conectar con energías paranormales (@oliviacollinsmx)

Olivia Collins, reconocida actriz del cine de ficheras, ha revelado que sufre de sordera desde pequeña, una condición que, según ella, le ha permitido desarrollar una habilidad especial para “oír a otros entes”.

A sus 66 años, Collins continúa activa en la industria del entretenimiento, adaptándose a los cambios y enfrentando desafíos personales y profesionales.

Durante la promoción de su participación en la obra de teatro Las novias de Travolta, la actriz compartió detalles sobre experiencias paranormales que ha vivido, afirmando que su sensibilidad a lo sobrenatural es un don que le permite conectar con diferentes planos energéticos.

Durante la promoción de 'Las novias de Travolta', Collins comparte sus experiencias paranormales (@oliviacollinsmx)

Collins explicó que su capacidad para percibir estas energías se intensifica en momentos de vulnerabilidad emocional, cuando su “frecuencia energética” está baja.

En tales circunstancias, ha experimentado encuentros con lo que describe como “entes de la oscuridad”, seres que, según ella, no son conscientes de su propia muerte y permanecen en un estado de limbo.

Sin embargo, también ha tenido interacciones con “entes de luz”, lo que sugiere una dualidad en sus experiencias paranormales.

“Yo tengo una energía, una frecuencia, de alguna manera mi frecuencia energética conecta con otros planos, planos de luz, y si mi energía está baja, conecto con planos de la oscuridad, porque tengo un, no sé si es un don”, comentó.

La actriz describe encuentros con "entes de la oscuridad" y "entes de luz" durante momentos de vulnerabilidad (@oliviacollins)

La actriz detalló un episodio particularmente oscuro que ocurrió durante una etapa difícil de su vida, cuando un “ser maligno” la afectó profundamente en varios aspectos, tanto físicos como mentales y espirituales.

“Pues sí, en momentos de mi vida difíciles, yo tenía la frecuencia no óptima, y bueno, tengo canales abiertos de los chacras que eso jala ciertas energías, ciertos entes de la oscuridad, entes que no saben que murieron, entes que están en el limbo, y también he conectado con entes de luz”, afirmó.

A pesar de estas experiencias perturbadoras, Collins enfatizó que logró superar las dificultades gracias a su actitud positiva y su decisión de cambiar por su propio bienestar.

“Era algo bastante oscuro, bastante negativo, y bueno sí llegó a afectarme mucho físicamente, mentalmente, espiritualmente, pero pues tuve creo que la actitud y la opción de que no era por ahí, que tenía que cambiar yo, por mí y para mí”, mencionó.

Maribel Guardia y Olivia Collins se conocieron en 1985 durante el rodaje de 'Terror y encajes negros'. Foto: Instagram/oliviacollinsmx

A lo largo de su carrera, Olivia Collins ha demostrado una notable capacidad de adaptación, manteniéndose relevante en una industria en constante evolución.

A pesar de las críticas o el escepticismo que puedan surgir respecto a sus afirmaciones sobre lo paranormal, Collins se muestra segura y empoderada, afirmando que no le preocupa ser etiquetada como “loca”. En sus propias palabras, se siente “radiante, feliz y llena de amor propio”, disfrutando de su trabajo y de la vida que ha construido.