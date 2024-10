Sheinbaum defiende a AMLO tras acusaciones de un golpe de Estado por la reforma judicial: “Yo no lo veo así”

Sheinbaum dijo que ella no considera a la reforma judicial un golpe de estado. | Gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió al exmandatario Andrés Manuel López Obrador de los señalamientos que se han hecho sobre que la reforma al Poder Judicial podría considerarse un golpe de Estado, luego de que una jueza federal ayer ordenó despublicar el dictamen del Diario Oficial de la Federación (DOF) en 24 horas.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria arremetió contra la jueza Nancy Juárez, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, quien ordenó eliminar la reforma judicial, pues considera que el fallo contra la iniciativa que promovió López Obrador “es una ocurrencia” y no tiene sustento jurídico.

Por ello, cuestionó que se haya llegado a considerar un golpe de Estado, afirmando que incluso esa acción también debe realizarse con un argumento legal.

“Ahora que una jueza por su propio criterio, que no tiene nada que ver con las leyes, con el Estado de Derecho que tanto se habla, sino por una ocurrencia quiere hacer algo contra un servidor publico o un exservidor, contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con qué sustento, no tiene sustento jurídico, hasta un golpe de Estado tiene que construirse dentro de la ley, con una legitimidad, ¿Cuál golpe de Estado? La verdad.

“Una jueza que por su invento le pide a la presidenta que quite del Diario Oficial de la Federación, lo que al presidente le ordenó el Poder Legislativo después de un proceso electoral, en donde el pueblo de México determinó la composición del Poder Legislativo y la constitución y la ley de procedimientos electorales, ese poder legislativo con todos los mecanismos de ley cambia el poder judicial a partir de una iniciativa que manda el poder Andrés Manuel López Obrador todo sustentado en la Constitución, que una jueza tenga una ocurrencia, es una ocurrencia de una jueza”, dijo en Palacio Nacional.

La mandataria aseguró que no va a eliminar la publicación de la reforma judicial en el DOF y que incluso, va a denunciar a la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“No vamos a bajar la publicación, porque no tiene sustento jurídico, y aunque el CJF no sancione a los jueces, vamos a denunciar a esta jueza. (...) Por un amparo que hace una jueza ahora resulta que hay un problema de un golpe de estado, yo no lo veo así, no podemos ir en contra del pueblo de México y eso está en artículo 39 constitucional”, concluyó.