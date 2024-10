Cuáles son los síntomas de la esclerosis múltiple, enfermedad que padece Sabine Moussier

Sabine Moussier no está pasando por un buen momento (Archivo)

Sabine Moussier, quien fue participante de La Casa de los Famosos México, reveló entre lágrimas que padece de esclerosis múltiple. Esto lo contó en la nueva temporada de Secretos de Villanas.

“Me encantaría compartir algo con ustedes para que sepan que la vida es hoy y mañana quien sabe... Yo he estado viendo doctores, neurólogos, reumatólogos, saben que me he estado rompiendo poco a poco... ahorita estoy a la mitad de varios diagnósticos, uno es algo neurológico o reumatológico en donde me tienen que sacar biopsias, y el otro es esclerosis múltiple”, aseguró la actriz.

Aunado a esto, Sabine Moussier detalló algunos de los síntomas que experimenta: “Hace como un año se me empieza a poner el cuello tieso tieso tieso, yo no entendía. Empiezo como a sentir como dormido, entumido y como hormigueo en las manos, pero es una sensación distinta”.

La esclerosis múltiple: los síntomas y la explicación de la enfermedad

Sabine Moussier habla de sus enfermedades. (CanelaTV)

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que afecta al cerebro y la médula espinal. Es una condición autoinmunitaria, lo que significa que el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error su propio tejido. En el caso de la EM, el sistema inmunitario destruye la mielina, una capa protectora que recubre las fibras nerviosas, lo cual interfiere con la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede provocar un deterioro permanente o un daño en los nervios.

Los síntomas de la esclerosis múltiple pueden variar ampliamente de una persona a otra y dependen de la cantidad de daño nervioso y de qué nervios sean afectados. Algunos de los síntomas más comunes incluyen:

(Getty Images)

Fatiga: Uno de los síntomas más frecuentes y debilitantes para las personas con EM.

Problemas de visión: Visión borrosa o doble, neuritis óptica (dolor ocular y pérdida de visión), son algunos de los problemas visuales comunes.

Entumecimiento o debilidad: En una o más extremidades, generalmente en un lado del cuerpo a la vez.

Problemas de coordinación y equilibrio: Estos pueden incluir mareos y problemas al caminar.

Espasticidad y rigidez muscular: Sensación de rigidez o tensiones involuntarias en los músculos.

Dolor y sensaciones alteradas: Incluye sensaciones punzantes o toque persistente en el cuerpo.

Problemas cognitivos: Dificultades con la memoria, la atención y el procesamiento de la información.

Problemas con la vejiga y el intestino: Dificultad para controlar la micción o el estreñimiento.

Los síntomas pueden aparecer de repente y luego mejorar parcialmente o desaparecer durante un tiempo, lo que se conoce como brotes o recaídas. Actualmente, no existe una cura para la EM, pero existen tratamientos que pueden ayudar a manejar los síntomas y modificar el curso de la enfermedad. Es crucial el diagnóstico y tratamiento tempranos para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.