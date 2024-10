Mario Bezares explota contra Shanik Berman por insistir sobre la muerte de Paco Stanley: “Es una persona que no mide”

Shanik expresó que Mario "es una porquería" (Foto: Instagram)

La tensión ha llegado a su punto máximo entre Mario Bezares y la periodista Shanik Berman. El ganador de La Casa de los Famosos ha expresado su agotamiento ante las constantes insinuaciones de Berman, quien no cesa en su intento de relacionarlo con la trágica muerte de Paco Stanley. Desde que Bezares y Berman coincidieron en la segunda temporada del popular reality show, la periodista no ha dejado escapar cada oportunidad para abordar el tema, buscando que el conductor se pronuncie sobre su supuesta implicación en el asesinato de Stanley. A pesar de que Mario ha ofrecido entrevistas y ha negado enérgicamente cualquier vínculo con el caso, la insistencia de Shanik no ha amainado.

Durante una reciente entrevista con Jessie Cervantes durante un programa de radio de Exa, ‘Mayito’ finalmente rompió el silencio y arremetió contra la periodista, manifestando su frustración por la continua presión mediática que siente. En tono de burla, pero a la vez frustrado, el comediante señaló que la periodista no conocía de límites.

Shanik es impredecible, es una persona que, qué bárbaro, Shanik de repente se la va la boca. Cuando salió dijo otras cosas. Trató de entrevistarme, le di la entrevista y fue todo referente a Paco, que si lo puse o no lo puse [...] Es una persona que no mide, yo creo que tiene conectado el cerebro con el cul...

El ganador de La Casa de los Famosos externó su inconformidad por las constantes críticas de la periodista mexicana Crédito: Youtube/Exa

No obstante, ya con el fin de cerrar el tema, el ganador de los cuatro millones de pesos de La Casa de los Famosos, dijo ser consciente de la forma de ser de Shanik, por lo que, procura no darle importancia y con ello, no dejar que le afecten.

Cabe recordar que, durante su estadía en el reality show, la periodista externó en más de una ocasión su “animadversión” hacia Bezares. Incluso, durante sus primeras declaraciones después de ser eliminada en la segunda semana del programa, Shanik no escatimó al momento de compartir que “odiaba” a Mayito por ser un hipócrita.

Ahora que ya no pertenezco a nada, quiero decirles que siempre quise pertenecer a Tierra. La verdad, Marianita, van contra ti, mi amor, cuídate. Y también contra ti, Adrián Marcelo, los voy a extrañar... Y al que no voy a extrañar es a Mario, eres un hipócrita y te odio [...] Pero me convenció Adrián Marcelo, ‘no, Mario está bien fuerte, todo el mundo lo idolatra’. Es una porquería de persona. Es un hipócrita.