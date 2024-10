“Todas las operaciones están valiendo”: Gomita se sincera sobre el bullying que recibió al realizarse varias cirugías estéticas

Gomita recordó las comparaciones que le hacían cuando decidió someterse a procedimientos estéticos. (IG: @gomitaoficial123)

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, es una de las exhabitantes de La Casa de los Famosos México que recibió más críticas por su polémica participación al lado de los integrantes del ‘Cuarto Mar’.

A más de una semana de que el reality show llegó a su fin y coronó como ganador absoluto a Mario Bezares, la expayasita habló sobre las críticas y los malos comentarios que el público realizó sobre sus actitudes y comentarios dentro de la casa.

Contrario a lo que parte de los internautas pensaron, Gomita sorprendió al tomar con la mejor actitud todos los memes y frases que se crearon a raíz de los comentarios que realizó cuando se encontraba dentro del programa.

Televisa ‘humilló’ a Gomita a nivel nacional en el programa final de La Casa de los Famosos México (Foto: Televisa)

Araceli Ordaz asegura que los comentarios no le afectaron

Debido a que durante su estancia en la casa se volvió la amiga más cercana de Ricardo Peralta, conocido como Torpecillo, ambos fueron invitados al programa de Unicable De noche con Yordi Rosado para compartir su experiencia dentro de la casa.

Además de asegurar una vez más que no eran amigos de Karime Pindter como se ha asegurado en varias ocasiones, la exintegrante de Sabadazo fue cuestionada sobre todas las críticas negativas que recibió respecto a su aspecto físico y manera de comportarse en la competencia.

Según Gomita, en está ocasión supo como enfrentar todo el ‘hate’ que se creo a su alrededor porque no era nada nuevo, ya que cuando decidió someterse a varios procesos estéticos vivió algo similar, que incluso, la llevó a querer quitarse la vida.

(Televisa/Instagram)

“Años atrás tuve este tema muy fuerte de bullying así en redes sociales. Sí intenté quitármela vida”, comenzó a recordar.

Y agregó: “Me están diciendo pirata de Culiacán, soy la hija de Lyn May. Entonces yo decía, qué está pasando, estoy haciendo todo malo. Entonces todas las operaciones están valiendo (...) y estoy gastando un chingo de dinero”.

De esta forma, reconoció que esta ocasión no dejó que todo lo que observaba en redes sociales le afectara como en el pasado, pero debido a que había sufrido un tema similar es que su mamá estaba tan preocupada de que se saliera y se diera cuenta de todo lo que circulaba en Internet de ella.

“Ahora que salí dije no, si ya esa me la sé. Entonces cuando mi mamá me dijo no sé cómo decirte, yo de qué pasó, ya me enteré de que soy Maui, también mamá Coco, qué padre. Y puro Team Gomita, súper buena onda,” comentó.

Respecto a su reintegración al mundo real junto a su familia, aseguró que lo más impactante fue ver a su mamá destrozada por todo lo que veía de ella en redes sociales.

“Lo que más me impactó fue ver que mi madre estaba destrozada. Me pidió no volver a entrar otro.”

Araceli Ordaz comparte la razón por la que no le afectó el hate que vivió por su participación en La Casa de los Famosos México Crédito: Unicable