“Este reality ya se terminó”: Arath de la Torre pide un alto a las críticas a Adrián Marcelo y Cuarto Tierra

Después de la final de La Casa de los Famosos México, Mario Bezares, ganador de la temporada, acompañado por Karime Pindter, Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo, se encuentra realizando una gira de medios para compartir su experiencia dentro del reality show.

Después de tener su primer acercamiento con el público en una entrevista de prensa con la productora Rosa María Noguerón y visitar el programa ¡Cuéntamelo Ya!, el querido Team Mar se reunió con Pablo Chagra y Raquel Bigorra para revivir sus mejores momentos dentro de la casa.

En medio de la emoción por los ‘team Garime’ y el baile de ‘Mayo, Mayito, Mayitito’, Arath de la Torre quiso agradecer al equipo Tierra, pues aseguró que fueron una pieza clave en su triunfo.

Qué dijo Arath de la Torre sobre el Cuarto Tierra

A lo largo de la competencia los integrantes de Tierra se caracterizaron por ser los menos queridos del público; sin embargo, en medio de toda la controversia por sus constantes actitudes negativas, el conductor de Hoy reconoce que sin ellos el cuarto Mar no estaría donde está.

“Voy a cerrar con un mensaje de amor, un mensaje de unión. Yo creo que nosotros no pudimos despegar sin el viento en contra. Creo que Tierra fue un equipo que nos hizo crecer, quiero que lo entiendan de esa forma. Si no hubieran sucedido así las cosas nosotros no hubiéramos podido ganar,” señaló.

Respecto al hate que desataron las actitudes de los famosos de Tierra en redes sociales, agregó: “Ellos jugaron su juego, lo jugaron como lo quisieron jugar y es muy respetable. Este reality ya se terminó. Lo que se vivió ahí, ahí se queda. No debe haber más hate.”

“No quiero decir que ellos sean los villanos, los malos, los crueles y todo eso. Ya se terminó, dejemos en paz todos estos juegos, y de verdad, gracias”, puntualizó

Arath de la Torre se sincera sobre Adrián Marcelo

Por otra parte, debido a que su mala relación con Adrián Marcelo dentro de La Casa de los Famosos México fue uno de los temas más controversiales, en un encuentro con los medios a su salida de Televisa se le cuestionó sobre su postura con el regiomontano ahora que ya no son rivales.

“Yo no tengo a nadie a quien perdonar. Simple y sencillamente soy una persona feliz, plena y con una familia maravillosa. Fue una estrategia y la respeto muchísimo,” mencionó.

Y agregó: “Fue un gran jugador. Los aviones vuelan con el aire en contra y fue lo que nos permitió volar. Si no hubiera un antagónico como él, nosotros no hubiéramos podido brillar y creo que esa es la filosofía.”

Pese a que la relación entre el conductor y regiomontano no fue la mejor dentro del reality, todo parece indicar que ahora que concluyó la competencia los roces dentro de la casa quedaron en el pasado.