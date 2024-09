¿Cuál fue el aprendizaje más grande de AMLO como presidente de México? Esto fue lo que respondió

(EFE/Isaac Esquivel)

Después de seis años al frente del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza los últimos preparativos para concluir su administración y pasar el poder a su sucesora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Por ejemplo, este viernes encabezó la última conferencia de prensa matutina de su sexenio, donde no perdió la oportunidad de sincerarse sobre su recorrido.

En la última sección de preguntas y respuestas de ‘La Mañanera’, el mandatario federal fue cuestionado sobre cuál es el mayor aprendizaje que se lleva tras haber liderado el país en los últimos años. A ello, respondió:

“Que el pueblo de México es amoroso, amoroso. Que es el mejor pueblo del mundo”.

―”¿Qué le aconseja a los jóvenes políticos?”, preguntaron.

“Que le tengan siempre mucho amor al pueblo y que si no alcanzan a querer al pueblo, que cuando menos lo respeten, no lo ofendan, que no ninguneen”, concluyó.

Por otro parte, el mandatario federal aseguró que “no cometió muchos errores”.

“Yo tengo que agradecer al creador y a la suerte. (...) Sí se cometieron errores, pero no muchos porque los errores nuestros se magnificaban, con todo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador. (Cuartoscuro)

La tercera, la vencida

Luego de buscar la Presidencia de la República en las elecciones de 2006 y 2012, López Obrador finalmente asumió la dirigencia del Poder Ejecutivo el 1 de diciembre de 2018, tras contender contra Ricardo Anaya Cortés (PAN), José Antonio Meade Kuribreña (PRI) y Jaime Rodríguez Calderón (independiente).

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), López Obrador ganó la contienda electoral con 30 millones 113 mil 483 votos; 53.19% del total. De ellos, 63 mil 863 fueron emitidos desde el extranjero.

Según reveló en meses pasados, poco después de asumir el cargo, se registró el que considera el día más difícil de su administración.

“Sigo sosteniendo que fue lo de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Esa me dolió mucho”, declaró.

El presidente López Obrador. (Europa Press)

El 18 de enero de 2019 se convirtió una fecha trágica para México cuando una explosión en una toma clandestina de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en San Primitivo, Tlahuelilpan, cobró la vida de 137 personas.

El incidente se desencadenó a las 14:30 horas tras el hallazgo de la fuga en el kilómetro 226 del ducto Tuxpan-Tula, misma que fue aprovechada por habitantes de la zona.

A pesar de los esfuerzos por controlar la fuga, incluida la suspensión del bombeo y el cierre de las válvulas de succionamiento, una explosión se registró a las 18:52, según los reportes del cuerpo de Bomberos de Tlahuelilpan. Las consecuencias fueron devastadoras, con múltiples individuos requiriendo atención médica por quemaduras.

Expertos forenses donde decenas de personas murierono al estallar una toma clandestina de gasolina de Petróleos Mexicanos (Pemex) en en Tlahuelilpan EFE/Jorge Dan López/Archivo.