Carlos Espejel marca distancia de la 4T: “Este tipo de mentalidad nos vuelve muy mediocres”

El actor y comediante Carlos Espejel expresa sus críticas hacia Morena, el partido gobernante, durante una entrevista o conferencia de prensa. (Captura de pantalla: YouTube)

Carlos Espejel, un referente de la comedia televisiva de finales de los años 80, ha aparecido en el radar de nuevas generaciones luego de lanzar una dura crítica a la política social instaurada por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que resonó en X.

Durante una conversación con el youtuber y locutor Rey Ham, el histrión expresó su rechazo hacia la política social del Estado.

¿Qué dijo Carlos Espejel?

Al profundizar sobre su ideología de vida, Espejel destacó que con los años aprendió que la única constante es el cambio. Esta apertura, destacó, le permitió aceptar el rechazo de la industria de la televisión a mediados de los años 90.

Obligado a reinventarse como actor, destacó una dualidad que le ha permitido seguir vigente: apertura y resiliencia.

Sin embargo, lo que comenzó como una reflexión personal se convirtió en una crítica frontal contra la Cuarta Transformación. Desde su óptica, entre su generación y nuevas camadas se perdió el deseo de aprender y salir adelante por méritos propios.

“En México, regímenes como estos de ‘no hay que aprender y con lo que tenemos estamos bien y es suficiente, ¿pa qué queremos más? Y se van a estudiar a Estados Unidos y nomás roban’... Ese tipo de mentalidad nos ha hecho mucho daño, nos vuelve muy mediocres".

El actor incluso fue más mordaz al cuestionar a quienes defienden esta ideología: “No solo eres mediocre y soberbio, la peor combinación. Eres pende** y además no te das cuenta que eres pende**, es terrible”.

Contrario a esta realidad que percibe, Espejel destacó que, en su caso, figuras clave de la televisión le enseñaron mucho para ser un mejor profesional, principio que ha intentado inculcar como maestro de actuación.

“Soy muy afortunado de haber llegado al momento que llegué y de haber conocido gente muy valiosa en mi vida, mentores que me ayudaron muchísimo, desde Ortiz de Pinedo, Héctor Suárez, han sido gente importante en mi vida y me han enseñado muchísimas cosas”, indicó.

Sus expresiones, retomadas por usuarios de X, abrieron un debate que ha polarizado opiniones.

El actor Carlos Espejel lanzó una dura crítica contra lo que consideró una política social que promueve la mediocridad

Una vida dedicada al entretenimiento

Carlos Espejel (1972) alcanzó popularidad en la década de 1980 gracias a su personaje “Chiquidrácula” en el programa Chiquilladas. Su carrera abarca televisión, cine y doblaje, siendo la voz de Sid en la versión latinoamericana de la saga La era del hielo.

El programa empezó con miembros como Carlos Espejel, Ginny Hoffman y Aleks Syntek (Foto: Instagram @chismografo_mx)

Debutó a los siete años en Alegrías de Mediodía. Ganó notoriedad con parodias y personajes como “Chiquidrácula” y “Carlinflas” en Chiquilladas. Ha participado en telenovelas como Quinceañera, Amor en silencio y Vivo por Elena. En cine y doblaje, destaca su participación en La era del hielo.

En años recientes, formó parte de Big Brother VIP y de distintos programas de comedia, además de dirigir escuelas de actuación. En 2025 enfrentó problemas de salud, incluyendo una parálisis facial, de la que logró recuperarse tras un periodo complicado.