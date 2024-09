Sylvia Pasquel exige disculpa pública y asegura que escándalo de Mayela Laguna afectó a Silvia Pinal: “Mi pobre madre”

Sylvia Pasquel exigió una disculpa pública por las críticas hacia su familia debido a las declaraciones de Mayela Laguna (Foto: Instagram)

Sylvia Pasquel expresó su indignación ante las críticas recibidas por su familia debido a las declaraciones de Mayela Laguna sobre la paternidad de su hijo.

En un encuentro con los medios, Pasquel exigió una disculpa pública, argumentando que muchos, incluidos algunos medios de comunicación, confiaron más en las palabras de Laguna que en las de su propia familia.

Este conflicto se originó cuando Luis Enrique Guzmán, hermano de Sylvia y de Alejandra Guzmán, negó ser el padre biológico del hijo que tuvo con Laguna, lo que llevó a una serie de pruebas de ADN para esclarecer la situación.

El pasado 18 de septiembre, Mayela Laguna reveló que las pruebas de ADN realizadas a su hijo y a Luis Enrique Guzmán resultaron negativas.

Luis Enrique Guzmán expresó su deseo de mantener una relación con el niño como "tío" o "padrino" (Jovani Pérez/Infobae)

Sin embargo, Laguna insinuó que, a pesar de estos resultados, el proceso legal para que Guzmán se haga responsable del menor continúa, ya que, en términos legales, el niño sigue siendo parte de la dinastía Guzmán-Pinal.

En agosto de 2023, se realizaron dos pruebas de ADN, y se informó que los resultados estarían disponibles en diez días hábiles. Finalmente, estos resultados fueron revelados por Laguna, confirmando que Guzmán no es el padre biológico del menor.

A pesar de esto, Luis Enrique Guzmán ha expresado su deseo de mantener una relación con el niño, pero en calidad de “tío” o “padrino”.

En junio de 2023, Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado donde desconocía a Apolo como su hijo. (De Primera Mano / YouTube)

En medio de este escándalo, Sylvia Pasquel destacó que toda esta situación afectó profundamente a su madre, Silvia Pinal, y a otros miembros de la familia. Pasquel afirmó que nunca se les dio un voto de confianza y que las mentiras de Laguna perjudicaron la imagen de su familia.

“Yo digo que, si ahora todos los que dijeron que éramos una mierda de familia, nos van a pedir una disculpa. Ustedes fueron los que le creyeron a Mayela antes que a nosotros, que son a las personas que conocen”, dijo Pasquel al programa Sale el sol.

Asimismo, la mamá de Stephanie Salas afirmó que todo este polémico asunto afectó profundamente a su madre, la última diva del cine nacional: “Nunca nos dieron un voto de confianza. Hasta yo salí raspada, hasta mi pobre madre salió raspada porque ustedes decidieron creer en la mentira mejor orquestada del mundo”, expresó la primera actriz.

Sylvia Pasquel aseguró que algunos medios confiaron más en Laguna que en su propia familia (Instagram/Youtube)

Por su parte, Mayela Laguna reapareció luego de dar a conocer el resultado negativo de paternidad del pequeño Apolo y brindó unas declaraciones a Kadri Paparazzi, con las que afirmó sentirse mal anímicamente y con temor de recaer en una depresión.

“¿Necesito ayuda? Sí, emocional. Y no digo que yo vaya a caer otra vez en adicciones, pero a veces la gente no mide sus palabras, no miden lo que hacen, no miden lo que dicen, cómo pueden dañar a alguien. Y estoy muy sola y no quiero caer en nada”, comentó Laguna en la entrevista.

Además compartió que todo el escrutinio público y los ataques de los que ha sido objeto la han vulnerado; sin embargo dijo no importarle las críticas a su persona.

“Que piensen lo que quieran, ya no me importa, me da lo mismo, yo no me debo a nadie, nada más a mi hijo y mi hija”, dijo.

A pesar de los resultados, Laguna insinuó que el proceso legal para que Guzmán se haga responsable del niño continúa (Instagram: @luisenriquegp)

Sobre la paternidad del niño de cinco años, Mayela siempre ha estado segura de que es hijo de Luis Enrique Guzmán, pero considera que la lucha no era por demostrar su parentesco, sino por limpiar su nombre.

“Yo siempre estuve segura. Apolo es hijo de Luis Enrique Guzmán pero ya no importa, yo no peleaba porque se supiera que era hijo de esa familia, sino porque se limpiara mi nombre y pasó todo lo contrario, fue luchar contra la corriente”, explicó la polémica mujer.