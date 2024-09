AMLO reacciona a posible sentencia de cadena perpetua contra García Luna en EEUU: “No quiero que nadie sufra”

El presidente consideró que la falta de sentencia es un tema político. Fotos: Gobierno de México/AFP

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la sentencia de cadena perpetua que podría dictarse en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP), quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos por narcotráfico.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario puntualizó que leyó el relato de sentencia en contra del exfuncionario, afirmando que “es gravísimo todo el sustento de las acusaciones”.

“Entonces, sí vean el relato de la sentencia. A mí me llamó la atención y quería yo saber, porque, bueno, la carta que escribe García Luna, ¿la escribe antes o después —que no he llegado todavía a saber— antes de que conociera el documento de la solicitud de sentencia o no sabía? Pero es cosa de esperarnos”, dijo en Palacio Nacional.

Sin embargo, López Obrador fue cuestionado sobre si estaba de acuerdo con que el exfuncionario fuera sentenciado a cadena perpetua, como lo solicitó la Fiscalía de Estados Unidos, a lo que respondió que no le gusta hablar de eso, pero “no le desea el mal a nadie”.

-¿Está de acuerdo con la cadena perpetua?

“No me gusta hablar de eso. Miren, yo una de las cosas que agradezco a la vida es que me tocó, por mis convicciones, ocupar este encargo para ayudar a mi pueblo y a mi querido México, pero a mí no me gusta que nadie sufra, no le deseo mal a nadie. Por eso, puedo decir: gracias a la vida. Ya me falta muy poco, y ya estoy cumpliendo mi misión, logré algo que era antes muy difícil.

“Una vez le preguntaron al maestro Pani, que era muy cercano a Obregón, que por qué no buscaba ser presidente si era muy amigo de Obregón. Y contestó Pani: ‘Es que yo no podía mandar a matar a nadie’. Porque antes se actuaba con mucho autoritarismo”, respondió.

El mandatario insistió en que no quiere “que nadie sufra”; no obstante, puntualizó que le corresponde a las autoridades dictar sentencia, y que cada quien debe asumir su responsabilidad.

Asimismo, López Obrador hizo referencia a la entrevista que Ciro Gómez Leyva le realizó al exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón cuando el sexenio del militante del Partido Acción Nacional (PAN) estaba por concluir su mandato.

“Vi una entrevista que le hizo Ciro, ahora salió en la red, cuando estaba dejando la secretaría y sale una primera acusación en contra de él y Ciro lo entrevista, pero con mucho respeto y cuidado, y lo que me llama la atención (es que) le da todo el tiempo, Ciro lo apoya en sus dichos: ‘Si claro, yo he estado contigo (...) tomamos café', y todo antes de que lo detuvieran”, recordó el presidente.

--