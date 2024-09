Daniel Bisogno es hospitalizado de emergencia; agencia reporta que ingresó “en estado crítico”

Daniel Bisogno sale del hospital y reaparece en Ventaneando tras recibir trasplante de hígado (Foto: TV Azteca)

A cinco días de haber recibido el alta médica, Daniel Bisogno ha vuelto a tener una crisis de salud, de acuerdo con Kadri Paparazzi. Esta mañana, la agencia reportó en su canal de YouTube que el conductor de Ventaneando ingresó la madrugada de este domingo 15 de septiembre al Hospital Ángeles del Pedregal, centro de salud donde se sometió a un trasplante de hígado el pasado 4 de septiembre.

“Hace unas horas ingresa Daniel Bisogno en estado crítico, en estado grave. Todas nuestras oraciones para nuestro querido Daniel Bisogno y ojalá no sea algo lamentable. Es algo de última hora, acaba de suceder. Ingresó en la madrugada para ser exacto”, dice un paparazzi de la agencia, cuyos fotoperiodistas aparecen a cuadro usando máscaras por la naturaleza de su trabajo.

Aunque la noticia ha sido ampliamente difundida en redes sociales, hasta el momento ningún colaborador de Ventaneando o familiares de Daniel Bisogno han confirmado o negado la información.

Daniel Bisogno sale del hospital y reaparece en Ventaneando tras recibir trasplante de hígado (Foto: TV Azteca)

Esto dijo Daniel Bisogno al ser dado de alta

El pasado 10 de septiembre, seis días después de someterse a un trasplante de hígado, Daniel Bisogno grabó un video que fue transmitido en Ventaneando. ‘El Muñeco’, como también es conocido el presentador, quiso compartir un mensaje para sus compañeros, pero también para la audiencia del programa que siempre ha estado al pendiente de su salud:

“Amigos queridos de Ventaneando, qué gusto que estén aquí comigo. Ya me voy, ya nos vamos, aquí está mi hermano grabando esta salida (...) gracias por el apoyo, hemos logrado salir adelante de esta cuestión que era delicada”, indicó.

Fiel a su estilo, no pudo evitar hacer una broma pese a que atravesaba una delicada situación: “Alguna misión se debe tener en este momento que ojalá siga siendo divertilos todos los días (...) la cosa va a estar perfecta. Moraleja: momentos como estos duelen, pero bien sabemos que mala hierba, nunca muere”.

Días antes de su egreso, su hermano Alex Bisogno había explicado que el presentador debía cumplir con un estricto proceso de recuperación en casa: “Obviamente, Daniel va a querer regresar mañana al programa porque, además, ama estar aquí, pero la realidad es que tiene que pasar el primer mes en su casa, con cuidados muy específicos”.

El presentador de Al Extremo indicó que una de las principales preocupaciones de los médicos era evitar que Daniel Bisogno contrajera alguna enfermedad, debido a que su organismo era susceptible a contraer algún virus o bacteria durante el proceso de adaptación al nuevo hígado.

La agencia Kadri paparazzi reportó el ingreso de Daniel Bisogno al Hospital Ángeles del Pedregal la madrugada de este domingo. (Kadri paparazzi, YouTube)

¿Por qué requirió un trasplante de hígado?

En mayo de 2023, Daniel Bisogno fue internado luego de presentar sangrados a causa de la ruptura de várices esofágicas. Esa crisis de salud detonó un declive en su condición física que derivó en una cirugía a mediados de ese año, y una hospitalización en febrero pasado, donde tuvo que ser inducido al coma para contrarrestar los afectos de una severa infección pulmonar.

En abril, un mes después de recibir el alta voluntaria, Daniel Bisogno volvió al foro de Ventaneando, donde reveló que debido a sus múltiples problemas de salud, desarrollo daño hepático irreversible, por lo que había iniciado el proceso para inscribirse en un padrón y ser receptor de un órgano.

Semanas después, Daniel Bisogno habló de su difícil experiencia en entrevista para revista TVyNovelas. Compartió que el deseo de ver crecer a su hija lo impulsó a luchar por recuperar su salud. “(Verla casarse) me hace mucha ilusión, me encantaría y sé que voy a lograrlo. Aunque de alguna manera me viene mejor que no se case y se dedique a cuidarme para siempre”, expresó Bisogno con cierta dosis de humor.

Días antes de su egreso, su hermano Alex Bisogno había explicado que el presentador debía cumplir con un estricto proceso de recuperación en casa. (Ventaneando)