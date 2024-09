López Obrador reacciona a nombramientos de los próximos titulares de la Sedena y Semar: “Tengo buena impresión”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (Infobae México | Jovani Pérez)

A cuatro días del nombramiento de los nuevos titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente ofreció sus impresiones y aseguró que su sucesora hizo una buena elección.

Durante ‘La Mañanera’, el líder del Ejecutivo aseguró que tiene muy buena opinión del General de División Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo y del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quienes asumirán el próximo 1 de octubre como los nuevos dirigentes de la Sedena y Semar, respectivamente.

“Ella decidió porque le correspondía, pero decidió muy bien. Son nombramientos clave, no se puede equivocar uno en eso. Yo no me equivoqué con el general Sandoval y con el almirante Ojeda”, declaró.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México. (EFE/Mario Guzmán)

Refirió que fueron elegidos por su “buen trabajo” y reveló conocer los perfiles de ambos.

“El jefe del Estado Mayor desde luego que lo conozco, estaba todas las mañanas en las reuniones de seguridad, porque a las reuniones de seguridad asisten. (...) En el caso del de Marina también lo conocí porque era responsable del plan del Istmo (de Tehuantepec)”, indicó.

Por otra parte, dio a conocer que este 10 de septiembre sostendrá una reunión con los nuevos titulares de las Fuerzas Armadas (FFAA) y con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de visitar las instalaciones del Heroico Colegio Militar para emitir un mensaje.

Perfiles: ellos son los nuevos titulares de las FFAA

Ricardo Trevilla Trejo:

El sucesor de Luis Cresencio Sandoval, nació el 8 de enero de 1961, por lo que actualmente tiene 63 años de edad.

De acuerdo con la propia Sedena, se dio de alta en el servicio el 1 de septiembre de 1978, tras su formación de Oficiales en el Heroico Colegio Militar y cursar la Licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra.

Entre sus cargos, destacan:

Jefe del Grupo de Comando del 5/o. Regimiento de Caballería Motorizado y Escuela Militar de Caballería Motorizada, Mazaquiáhuac, Tlax.

Comandante del 16/o. Regimiento de Caballería Motorizado, Atlixco, Puebla.

Comandante de la Guarnición Militar de Piedras Negras, Coahuila.

Comandante de la 43/a. Zona Militar, Apatzingán, Michoacán.

General de División Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, quien fue nombrado por la Presidenta electa Claudia Sheinbaum como el próximo Secretario de la Defensa Nacional. Foto: Sedena

Raymundo Pedro Morales Ángeles:

El próximo secretario de Marina nació el 4 de julio de 1966 en la Ciudad de San Ildefonso, Sola de Vega, Oaxaca, por lo que actualmente tiene 58 años.

Ingresó a la Armada de México como Cadete en la Heroica Escuela Naval el 1° de agosto de 1983, egresando en 1987 con el grado de Guardiamarina; en 1989 obtuvo el título de Ingeniero en Ciencias Navales, con una mención honorífica. De acuerdo con su curriculum, ascendió a Vicealmirante el 20 de noviembre de 2019.

En el área operativa de la Armada de México fue:

Jefe de la Sección Quinta (Comunicaciones) del Estado Mayor General de la Armada.

Jefe de la Sección de Operaciones y Comandante de Escuadrilla, en la Segunda Zona Naval.

Jefe de Subsección de Comunicaciones del Estado Mayor, en la Quinta Región Naval.

En unidades de superficie ejerció como:

Oficial de Operaciones en el Buque Oceanográfico H-05 “Altaír” y en el Guardacostas G-05 “Doblado”.

Segundo Comandante en los buques P-06 “Tarahumara” y D-02 “Magdalena”.

Comandante del Buque Draga ARM “BANDERAS” (ADR 01).

Almirante Raymundo Pedro Morales Angeles, nombrado como Secretario de Marina (Semar) por la presidenta electa. Foto: Marina