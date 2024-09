Agencia de representación que corrió a Gomita contrata a Gala Montes

Gala Montes y Gomita en La Casa de los Famosos México 2024. (VIX)

Todo parece indicar que la carrera de Gala Montes tendrá cambios positivos después de su participación en La Casa de los Famosos México, pues en las últimas semanas diversas personalidad de la televisión e internet han hecho pública la admiración que sienten por la joven.

A lo largo de las semanas, la actriz y cantante se ha consagrado como una de las famosas con mayor aceptación, al igual que Karime Pindter y Briggite Bozzo. Sin embargo, en los últimos días personalidades como Emanuel Palomares, Andrea Legarreta, Paty Cantú, Wendy Guevara, Nicola Pocella, Karely Ruiz, entre otras, han dejado al descubierto su apoyo por la villana de Vivir de Amor.

Dada su popularidad y talento, la cantante de Corazón bipolar mostró su interés por colaborar con ella en algún sencillo cuando salga del reality; de igual forma, la comediante Consuelo Duval quedó encantada con su interpretación del ‘barrio’ en una dinámica con sus compañeros de habitación, por lo que la invitó a visitar “Nacotitlán” junto con Karime y Briggitte.

Sumado a dichos logros, recientemente se dio a conocer que se unió a la empresa FZ Management, misma agencia que durante los primeros días del reality show de Televisa le dijo adiós a Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’.

Agencia que corrió a ‘Gomita’ contrata a Gala Montes

La cuenta oficial de la empresa FZ Management compartió a través de sus historias de Instagram una imagen de la actriz Gala Montes, donde se detallan los datos de contacto para una posible contratación, lo que deja claro que ya es parte de su equipo.

Es importante mencionar que la noticia se da después de que la agencia se deslindó completamente de ‘Gomita’ durante las primeras semanas del programa. De acuerdo con un comunicado oficial, su decisión surgió después de los comentarios y actitudes dentro de la competencia.

(Instagram)

Cabe resaltar que en esa misma empresa se encuentran participantes de la primera temporada como Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Nicola Porcella; asimismo, Karime Pindter, su compañera de ‘Cuarto Mar’, también es parte del equipo.

Así reaccionó Gomita a su salida de FZ Management

Una de las habitantes menos queridas por el público durante su participación en La Casa de los Famosos fue Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita. Tras su salida, mucho se habló sobre cómo sería su reacción al enterarse de que se quedó sin agencia, contrario a lo que muchos pensaron, la influencer ha recibido todos los comentarios de una manera cómica.

En una entrevista con Maxine Woodside para Radio Formula, Gomita se sinceró sobre su sentir después de enterarse de la decisión de la empresa y compartió que está en busca de una nueva.

“Apenas hace un ratito en la madrugada me enteré, fíjate, que yo respeto cualquier decisión que tomen y busco trabajo en otra agencia. Si tienes una agencia, manita, pásamela, porque ya me corrieron de aquella, ya no estuvieron de acuerdo, yo los respeto. La decisión que tome la gente que ya no quería trabajar conmigo está bien. Dios me mandará más trabajo si así lo desea,” dijo sonriente.